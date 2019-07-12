Основателю “Рольфа” Сергею Петрову предложили продать бизнес

Сергей Петров сообщил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский в феврале предлагал ему продать бизнес. Автодилер опроверг переговоры о покупке «Рольфа», указав, что обсуждалось только совместное сотрудничество

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

По его словам, с предложением Варшавский обращался в течение шести месяцев, последнее поступило в феврале. «Перед этими самыми событиями (обысками в «Рольфе». — РБК) он тоже позванивал», — сказал Петров.

В пресс-службе «Авилона» изданию сказали, что переговоры о покупке «Рольфа» не велись, были отдельные обсуждения вопросов совместного сотрудничества.

Петров также предположил, что Варшавский был «интересантом» уголовного дела против «Рольфа». «По звонку одного акционера, господина Варшавского мне, я слышу, что он — интересант этого дела», — сказал основатель «Рольфа». Позднее Петров сообщил, что после обращения издания к «Авилону» за комментарием по поводу его слов Варшавский позвонил ему и «смог его переубедить».

В пресс-службе «Авилона» указали, что заявление Петрова вызвало недоумение. «Мы связались с господином Петровым, и в разговоре он подтвердил нам, что дал довольно эмоциональный комментарий по поводу происходящего с его компанией», — сказали в пресс-службе. Как указали в компании, Петров подтвердил, что не считает «Авилон» и его акционеров причастными к преследованию «Рольфа».

Ранее Петров привел РБК две версии возбуждения дела. Одной из них является месть за его «независимую» политическую позицию, второй — попытка захвата компании. «[Нам] поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены», — говорил он. Петров указал, что такие предложения поступали с осени 2018 года.

Уголовное дело против руководства «Рольфа» открыли 27 июня по по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). По делу проходят четыре человека, включая Петрова и члена совета директоров Анатолия Кайро. 3 июля их обоих исключили из совдира.

Следствие считает, что Петров реализовал схему, благодаря которой 4 млрд руб., полученных от коммерческой деятельности, перевели на счета кипрской Panabel Limited. Петров свою вину отрицает.

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