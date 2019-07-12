Nissan e.dams выходит на две заключительные гонки сезона Формулы Е после трех подиумов подряд

Команда Nissan e.dams стремится продолжить серию из трех подиумов подряд на финальном этапе своего дебютного сезона в ABB FIA Формула Е.

«Формульный» чемпионат электромобилей, проводящийся на городских трассах, завершит свой пятый сезон двенадцатой и тринадцатой гонками, которые пройдут 13 и 14 июля на улицах Бруклина – района Нью-Йорка.

Nissan – первый японский автопроизводитель, принимающий участие в Формуле Е – готовится к финальному этапу серии, имея за плечами пять поул-позиций и четыре подиума. Три подиума подряд на трех последних гонках подняли команду Nissan e.dams на четвертую строчку в командном зачете чемпионата.

Nissan использует Формулу Е для демонстрации мощности и динамики электромобилей – ключевого компонента концепции Nissan Intelligent Mobility – а также как полигон для обкатки электромобильных технологий будущего, предназначенных для обычных потребителей.

«Дебютный сезон в Формуле Е был очень познавателен для нас, – сказал Майкл Каркамо (Michael Carcamo), глобальный директор Nissan по моторным видам спорта. – Мы смогли привнести на гоночную трассу опыт Nissan в области дорожных электромобилей, а чемпионат стал для нас скоростной «лабораторией». Усвоенные здесь уроки, особенно в управлении потреблением энергии, помогут улучшить наши дорожные электромобили».

Последний этап чемпионата будет состоять сразу из двух гонок (в субботу и воскресенье), для каждой из которых будет своя квалификация и Суперпоул.

«Мы очень рады тому, что нам удалось завоевать пять поул-позиций и четыре подиума, – сказал Жан-Поль Дрио (Jean-Paul Driot), руководитель команды Nissan e.dams. – Мы очень хотим развить успех и, наконец, подняться на верхнюю ступеньку подиума в Нью-Йорке».

В ходе Гран-при Нью-Йорка компания Nissan представит CONVERGE – провокационное обсуждение технологий будущего. Это мероприятие пройдет 12 июля в Pioneer Works в Бруклине. Лидеры отрасли соберутся, чтобы обсудить, как они будут улучшать и электрифицировать ближайшее будущее с помощью инновационных технологий и перспективного дизайна.

Посетителей Гран-при Формулы Е будут рады видеть в Pioneer Works на протяжении всего гоночного уик-энда. Там они смогут ознакомиться с концепцией Nissan Intelligent Mobility и электромобилем Nissan LEAF.