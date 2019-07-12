Hyundai Motor Group оптимизирует процесс разработки автомобилей

Hyundai Motor Group запускает серию масштабных изменений в организационной структуре своего научно-исследовательского направления и процессах разработки, которые повысят скорость реагирования на изменения в сфере транспортных технологий будущего.

Новый подход, предусматривающий более внимательное отношение к потребностям клиентов, поможет оптимизировать процессы принятия решений и разработки, а также добиться сокращения расходов.

Переход к архитектурно- и системно-ориентированной разработке предусматривает согласование рабочих процедур разных технологических отделов в корейском научно-исследовательском подразделении, что приведет к масштабному изменению в организации работ на уровне всей Группы. Это позволит ей совершить качественный скачок в реализации стратегии технологического превосходства, повышения экономичности и удовлетворения клиентских ожиданий на мировых рынках.

Архитектурно-ориентированный подход — это планирование концепции автомобиля, при котором с самых первых этапов разработки учитывается множество факторов, начиная с ходовых качеств, возможности использования общих деталей и агрегатов, стандартизации и заканчивая вопросами снабжения, производства и взаимодействия с поставщиками. В рамках системно-ориентированного подхода отделы, занимающиеся разработкой узлов шасси, кузова, автомобильной электроники и силовой установки, будут активно использовать системы инженерного проектирования, автоматизированного моделирования и испытаний.

«Эта реорганизация поможет внедрить гибкий процесс принятия решений и повысить эффективность взаимодействия, что позволит нам оперативнее реагировать на меняющиеся запросы мировых рынков и быстро внедрять новые технологии, — заявил Альберт Бирманн (Albert Biermann), глава научно-исследовательского подразделения Hyundai Motor Company. — В контексте общего повышения клиентоориентированности эта трансформация поможет нам и дальше эффективно разрабатывать новые продукты».

Новый Центр разработки автомобильной архитектуры уже на стадии формирования концепции автомобиля будет учитывать актуальные рыночные запросы, а также займется исследованием возможностей применения общих деталей и модулей для разных моделей с целью улучшения ходовых характеристик, повышения качества и прибыльности за счет тесного сотрудничества с отделами, занимающимися разработкой отдельных систем.

Отделы инженерного проектирования, автоматизированного моделирования и испытаний, которые раньше группировались по функциям, теперь объединяются по отдельным автомобильным системам: шасси, кузов, автомобильная электроника и силовые установки. Эта интеграция усовершенствует процесс разработки за счет ускорения взаимодействия и процессов принятия решений.

Управление проектами будет осуществляться сразу по нескольким брендам в соответствии с системно-ориентированным подходом. Каждый отдел управления проектами будет работать в своем автомобильном сегменте (раньше у каждого бренда были свои отделы по разным типам автомобилей), что поможет эффективнее дифференцировать бренды и модельные линейки Hyundai Motor Group.

Новая Группа виртуальной разработки автомобилей будет внедрять виртуальные процессы, включая различные виртуальные модели и системы моделирования, для ускорения разработки в целом. Это поможет ей снизить объем первоначальных капиталовложений и даст возможность эффективнее интегрировать транспортные технологии будущего в свои продукты.

Hyundai Motor Group уже много лет идет в ногу с изменениями глобального автомобильного рынка. В 2003 году произошло объединение научно-исследовательских центров Hyundai Motor и Kia Motors в одну организацию — научно-исследовательское подразделение Hyundai Motor Group, которое сегодня ведет все исследования и разработки в Группе. В середине 2000-х годов Группа сосредоточилась на удовлетворении растущего спроса на автомобили во всем мире и для этого стала выпускать стратегические модели для отдельных регионов. Недавние изменения демонстрируют стремление улучшать базовые технические характеристики своих автомобилей и повышать их эмоциональную привлекательность. Очередной шаг в этой стратегии поднимает эффективность научно-исследовательской деятельности на новый уровень благодаря переходу к архитектурно-ориентированной разработке.