Hyundai Motor разместила на YouTube видеоролик, посвященный выходу нового кроссовера Venue

Hyundai Motor Company опубликовала на YouTube зрелищный видеоролик, посвященный мировой премьере нового кроссовера Venue.

Видео продолжительностью около трех минут показывает встречу Venue с «семейством» кроссоверов Hyundai, среди которых Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO и Kona.

В этом видео, ориентированном на молодое поколение, подчеркивается яркий характер и городской стиль Venue, которые делают его идеальным автомобилем для жизни в мегаполисе.

В начале ролика Venue летит высоко в небе на борту транспортного самолета C-130, а после приземления выезжает на полосу калифорнийского аэропорта Иньокерн, где его приветствуют остальные кроссоверы Hyundai.

Все автомобили в этом видео — Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO, Kona и Venue — демонстрируют человеческие черты, выражая свои эмоции рычанием двигателей, миганием огней и приветственным разворотом на взлетно-посадочной полосе. После этого автомобили эффектным кортежем направляются в город.

«Venue – это кроссовер с молодежным характером, ориентированный на поколение двухтысячных, поэтому в ролике мы постарались отойти от привычных шаблонов автомобильной рекламы, — сказал Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — Я надеюсь, что это оригинальное рекламное решение обеспечит успешный выход Venue на рынок».

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Venue 2020, дебютировавший на Нью-Йоркском Международном автосалоне в апреле 2019 года, является новинкой в линейке кроссоверов Hyundai Motor.

Venue — это яркий и практичный автомобиль, который прекрасно себя «чувствует» как в городе, так и на бездорожье. Кроме того, он обладает низким расходом топлива, отличными ходовыми характеристиками и высоким уровнем комфорта.