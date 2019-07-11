Hyundai Motor разместила на YouTube видеоролик, посвященный выходу нового кроссовера Venue

Видео продолжительностью около трех минут показывает встречу Venue с «семейством» кроссоверов Hyundai, среди которых Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO и Kona.
В этом видео, ориентированном на молодое поколение, подчеркивается яркий характер и городской стиль Venue, которые делают его идеальным автомобилем для жизни в мегаполисе.
В начале ролика Venue летит высоко в небе на борту транспортного самолета C-130, а после приземления выезжает на полосу калифорнийского аэропорта Иньокерн, где его приветствуют остальные кроссоверы Hyundai.
Все автомобили в этом видео — Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO, Kona и Venue — демонстрируют человеческие черты, выражая свои эмоции рычанием двигателей, миганием огней и приветственным разворотом на взлетно-посадочной полосе. После этого автомобили эффектным кортежем направляются в город.
«Venue – это кроссовер с молодежным характером, ориентированный на поколение двухтысячных, поэтому в ролике мы постарались отойти от привычных шаблонов автомобильной рекламы, — сказал Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — Я надеюсь, что это оригинальное рекламное решение обеспечит успешный выход Venue на рынок».
Venue 2020, дебютировавший на Нью-Йоркском Международном автосалоне в апреле 2019 года, является новинкой в линейке кроссоверов Hyundai Motor.
Venue — это яркий и практичный автомобиль, который прекрасно себя «чувствует» как в городе, так и на бездорожье. Кроме того, он обладает низким расходом топлива, отличными ходовыми характеристиками и высоким уровнем комфорта.
C 2014 года www.amsrus.ru