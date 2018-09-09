Первое в мире беспилотное такси вышло на маршрут

Первое в мире беспилотное такси вышло на маршрут
Сентябрь 09 21:02 2018

Водитель такси присутствует за рулем, но берет управление на себя только в экстренных ситуациях

В Токио на маршрут вышло первые в мире беспилотное такси. Пока транспортные средства на основе Toyota Previa эксплуатируют в порядке эксперимента, сообщил источник.

Пока такси курсирует между двумя бизнес-центрами в районах Отемачи и Роппонги. За день беспилотный авто делает четыре рейса протяженностью 5,3 км в одну сторону. Стоимость поездки – 13 долларов, а оплатить проезд можно с помощью специального приложения для смартфона. Интересно, что пассажиров отобрали заранее из 1500 желающих.

Автомобиль полностью находится под управлением искусственного интеллекта и довольно неплохо чувствует себя в токийском трафике. Водитель присутствует, однако он возьмет управление на себя только в экстренной ситуации.

Вскоре планируется второй этап тестирования. Беспилотник выпустят на более длинный маршрут между центром Токио и аэропортом Ханеда. Разработчики надеются запустить целую службу автономных такси к Олимпиаде-2020 в Токио.

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  Article "tagged" as:
Toyota PreviaбеспилотникТаксиТокио
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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