Первое в мире беспилотное такси вышло на маршрут

Водитель такси присутствует за рулем, но берет управление на себя только в экстренных ситуациях

В Токио на маршрут вышло первые в мире беспилотное такси. Пока транспортные средства на основе Toyota Previa эксплуатируют в порядке эксперимента, сообщил источник.

Пока такси курсирует между двумя бизнес-центрами в районах Отемачи и Роппонги. За день беспилотный авто делает четыре рейса протяженностью 5,3 км в одну сторону. Стоимость поездки – 13 долларов, а оплатить проезд можно с помощью специального приложения для смартфона. Интересно, что пассажиров отобрали заранее из 1500 желающих.

Автомобиль полностью находится под управлением искусственного интеллекта и довольно неплохо чувствует себя в токийском трафике. Водитель присутствует, однако он возьмет управление на себя только в экстренной ситуации.

Вскоре планируется второй этап тестирования. Беспилотник выпустят на более длинный маршрут между центром Токио и аэропортом Ханеда. Разработчики надеются запустить целую службу автономных такси к Олимпиаде-2020 в Токио.