Крупнейший отзыв электрокаров Tesla

Об этом сообщает Reuters. Речь идет о моделях, выпущенных до апреля 2016 г. Как отмечает The New York Times, машины отзываются по всему миру.
Компания решила устранить риски, связанные с возможной коррозией болтов гидроусилителя из-за контакта с солями кальция или магния, которые используются в некоторых странах как антигололедный реагент. При использовании дорожными службами поваренной соли, как пишет Коммерсант, таких проблем не возникает. Изготовитель болтов — немецкий Bocsh.
Tesla подчеркивает, что отзыву не предшествовали какие-либо несчастные случаи: даже при поломке водитель сохранил бы управление автомобилем, но испытал бы при этом некоторые неудобства. На устранение проблемы в сервисных центрах уйдет не более часа, сообщила компания.
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