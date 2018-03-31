Крупнейший отзыв электрокаров Tesla
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Крупнейший отзыв электрокаров Tesla
Март 31 21:08 2018

Tesla отзывает 123 000 седанов Model S из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.

Об этом сообщает Reuters. Речь идет о моделях, выпущенных до апреля 2016 г. Как отмечает The New York Times, машины отзываются по всему миру.

Компания решила устранить риски, связанные с возможной коррозией болтов гидроусилителя из-за контакта с солями кальция или магния, которые используются в некоторых странах как антигололедный реагент. При использовании дорожными службами поваренной соли, как пишет Коммерсант, таких проблем не возникает. Изготовитель болтов — немецкий Bocsh.

Tesla подчеркивает, что отзыву не предшествовали какие-либо несчастные случаи: даже при поломке водитель сохранил бы управление автомобилем, но испытал бы при этом некоторые неудобства. На устранение проблемы в сервисных центрах уйдет не более часа, сообщила компания.

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  Article "tagged" as:
Model STesla
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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