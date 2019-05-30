Из Гонконга в Японию: Infiniti переместит свою глобальную штаб-квартиру

INFINITI Motor Company Ltd. (IML) объявила о стратегическом плане, который обеспечит большую эффективность и улучшит сотрудничество с материнской компанией Nissan Motor Co., Ltd.

В рамках плана, в середине 2020 года, IML переместит свою глобальную штаб-квартиру из Гонконга в Иокогаму, Япония, где находится штаб-квартира Nissan Motor Co., Ltd . Переезд будет способствовать дальнейшей интеграции IML с глобальными функциями проектирования, исследований, разработок и производства, базирующимися в Японии. Это вовлечение имеет решающее значение, так как INFINITI наращивает темпы развития своих предложений в области аккумуляторных батарей и e-POWER.

Этот шаг также поможет повысить эффективность бизнеса в условиях жесткой конкуренции и стремительного развития.

План предусматривает, что первоочередное внимание будет оказано крупнейшим развивающимся рынкам INFINITI в Северной Америке и Китае, в то время как регионы INFINITI в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Океании также продолжают расти. INFINITI будет продолжать работать независимо, развивая свою уникальную премиальную идентичность бренда и одновременно повышая операционную эффективность, делясь архитектурой, технологиями и функциями бэк-офиса с Nissan Motor Co., Ltd.

Гонконг был идеальным местом для INFINITI, чтобы развивать свою уникальную идентичность бренда и иметь лучшее понимание китайского рынка. Головной офис IML находился в Гонконге с 2012 года.

INFINITI электрифицирует свой портфель, прекратит поставки дизельных автомобилей и сосредоточит свои ресурсы на лучших возможностях. Компания будет уделять больше внимания своей линейке внедорожников в Северной Америке, в ближайшие пять лет представит в Китае пять новых автомобилей и будет работать над повышением качества продаж и остаточной стоимости. Все эти действия являются частью видения INFINITI стать одним из лидеров в области премиум-сегмента.

В настоящее время около 180 сотрудников работают в офисе INFINITI в Гонконге. Компания планирует оказать помощь сотрудникам, которые не планируют переезжают в Японию.