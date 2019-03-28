Aurus работает над созданием парадного кабриолета

Внешний вид кабриолета Aurus выполнен в стилистике седана Aurus Senat S600. Вся разница в мягкой складной крыше, а в центре салона появился регулируемый поручень для езды стоя

Словом, дизайн автомобиля такой же, как на опубликованном в 2017 году в Сети рендере. Тогда сообщалось, что в рамках проекта “Кортеж” начали разрабатывать парадный кабриолет.

Судя по всему, работы над кабриолетом марки Aurus находятся на завершающей стадии. Автомобиль готовят для проведения военных парадов и торжеств, но не исключено появление кабриолета и в свободной продаже. Новинка должна дебютировать уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в августе 2018 года на Московском автосалоне рассказывал следующее: “Что касается кабриолета. Да, задача такая поставлена, коллеги ее отрабатывают. На 9 мая, точно да, вопрос какого года. Я не могу пообещать, что это будет 2019 год, но в 2020 году обещаю 100 процентов”.

Стоит отметить, что до сих пор на Параде Победы используются кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ, собранные в 2009 году на смену серым парадным фаэтонам с индексом 41044.

В 2019-2020 годах Aurus будут собирать на мощностях ФГУП НАМИ в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers в Елабуге, это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год. Помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставляться и на экспорт.

Цены на автомобили Aurus в России будут названы в середине апреля. Предварительная стоимость Aurus Senat S600 будет составлять 10-12 млн рублей.

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