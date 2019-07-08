Toyota Camry стала бестселлером июня

Бестселлером Toyota в июне стал бизнес-седан Camry

Российские дилеры Toyota в июне реализовали 8548 автомобилей, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке составили 46502 машины (-1%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в июне стал бизнес-седан Camry, который нашел 3002 покупателей, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи увеличились на 11% и составили 2620 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Toyota начали прием заказов на спорт-купе Toyota Supra нового поколения, которое после 17 лет отсутствия возвращается в модельный ряд бренда. Несмотря на полностью распроданную европейскую квоту, для будущих российских владельцев зарезервировано 22 новых спорткара. Цена Toyota Supra в комплектации Passion составляет 5 млн 534 тыс. рублей.

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