Щедрый американец подарил детям по “Мустангу” в свой день рождения

Дети Кейвина приняли подарок с благодарностью, но все же несколько смутились, ведь это они должны были делать подарки в этот день, а не наоборот. Остаток дня семья провела в музее, где юбиляр рассказывал об истории каждого экспоната.

Мужчина в течение 30 лет работал на заводе американской марки и является ярым поклонником продукции “Форд”. Первую машину он купил в 1957 году, и с тех пор он был владельцем примерно двух сотен автомобилей. И не менее 20 из них – Mustang.

Да и подарки дарить Мартин всегда любил, особенно если дело касалось новеньких “Фордов”. Так, на его счету не менее восьми таких “сувениров”, но кому именно он их дарил, не сообщается.