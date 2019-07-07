Щедрый американец подарил детям по “Мустангу” в свой день рождения

Для большинства людей день рождения – это веселый праздник, когда получаешь поздравления и подарки. Но американец Кейвин Мартин на свое 80-летие решил изменить традицию и порадовать близких.
Юбилей отмечали в музее Early Ford V-8 Foundation в Индиане, которому пенсионер в течение многих лет помогал расширять коллекцию и восстанавливать автомобили. В какой-то момент гости обратили внимание на три припаркованных у главного входа Ford Mustang GT Convertible – красный, синий и белый. Как оказалось, щедрый дедушка специально подготовил сюрприз для своих дочек Джулии Кроуфорд и Терри Хьюбер, а также сына Кена Мартина.
Дети Кейвина приняли подарок с благодарностью, но все же несколько смутились, ведь это они должны были делать подарки в этот день, а не наоборот. Остаток дня семья провела в музее, где юбиляр рассказывал об истории каждого экспоната.
Мужчина в течение 30 лет работал на заводе американской марки и является ярым поклонником продукции “Форд”. Первую машину он купил в 1957 году, и с тех пор он был владельцем примерно двух сотен автомобилей. И не менее 20 из них – Mustang.
Да и подарки дарить Мартин всегда любил, особенно если дело касалось новеньких “Фордов”. Так, на его счету не менее восьми таких “сувениров”, но кому именно он их дарил, не сообщается.
C 2014 года www.amsrus.ru