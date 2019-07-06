Подготовка к ралли Шелковый путь в полном разгаре

Солнце вышло в Иркутске, столице Восточной Сибири, чтобы поприветствовать участников Международного ралли Шёлковый путь 2019 года. Активная подготовка к предстоящему мероприятию проходит у берегов Ангары.

От Иркутска до Дуньхуаня участников гонки ждут десять этапов протяжённостью более пяти тысяч километров, по просторам Восточной Сибири, по Монголии к Китаю через самое сердце китайской пустыни Гоби. Исключительный и увлекательный маршрут, который участникам предстоит пройти в самые сжатые сроки, в этом году впервые станет этапом чемпионата FIM по кросс-кантри.

Церемонию представления участников на стартовом подиуме предваряли два дня административных и технических проверок – в четверг и пятницу.

В Иркутске проживает 600 000 человек, что делает его самым крупным городом малонаселенного северо-востока России. Жители европейского континента знают столицу Восточной Сибири по мифическому походу Михаила Строгова, царского курьера – героя из знаменитого романа Жюля Верна.

Иркутск также часто ассоциируется с морозами и дальними расстояниями. Это не совсем верно – город является самым теплым в этой области: летом средняя температура составляет 19 градусов, что в какой-то степени компенсирует суровые минус 39 зимой. Помимо традиционных деревянных домов и промысла омуля, водящегося в Ангаре, город, главным образом, служит воротами к “жемчужине Сибири” – озеру Байкал, которое манит прохладными чистейшими водами не только туристов, но и местных жителей.

Со всех уголков света в Иркутск в сопровождении своих технических команд начали прибывать первые мотоциклисты, спортивные внедорожники и грузовики экипажей, чтобы пройти начавшиеся сегодня утром административные проверки (проверить нужно всё – гоночные лицензии, документы на машины, водительские права и т.п.). На набережной Ангары они будут проходить ряд проверок оборудования безопасности, в соответствии с регламентами FIM (Международной мотоциклетной федерации) и FIA (Международной автомобильной федерации) – традиционный и проверенный временем ритуал накануне одной из самых сложных гонок в мире.

На Шёлковом пути, как и на других масштабных международных ралли, основным приоритетом является безопасность. Именно поэтому на каждый гоночный автомобиль устанавливается система отслеживания геолокации, которая позволяет видеть расположение любого транспортного средства в режиме реального времени и отправляет организаторам сигнал при нештатном случае.

Чтобы дать участникам возможность финальной настройки гоночных автомобилей, для всех желающих был организован тестовый участок у берегов Ангары, неподалеку от центра Иркутска. Тестовый этап представляет собой два отдельных грунтовых трека: 1,2 км для категории мотоциклов и 1,6 км для внедорожников и грузовиков.

К полудню субботы, после двух дней технических проверок, в закрытом парке ралли практически не останется свободных мест. После большого брифинга участники отправятся на площадь Графа Сперанского, где ровно в семь вечера церемония представления участников и проезд через арку старта ознаменует официальное начало девятого издания гонки.