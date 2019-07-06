Jaguar Land Rover будет выпускать электромобили на британском заводе

Компания Jaguar Land Rover объявляет о своих планах по производству линейки новых электрифицированных автомобилей на заводе в британском Касл Бромвич.

Это заявление стало очередным шагом в реализации стратегии концерна по обеспечению своих клиентов электрическими или гибридными версиями всех новых моделей Jaguar и Land Rover начиная с 2020 года.

Доктор Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире: «Будущее автомобильной индустрии связано с электрификацией, и компания Jaguar Land Rover решительно настроена на создание нового поколения автомобилей с нулевым уровнем выбросов в Великобритании. Для этих целей мы совмещаем выпуск электрокаров, электрических силовых установок и батарей, чтобы создать уникальный производственный кластер в регионе Мидлендс».

Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ. Вот уже свыше полувека этот автомобиль выбирают топ-менеджеры крупнейших корпораций, звезды мировой величины, политики и даже члены королевских семей. В течение восьми поколений XJ разрабатывается и собирается в Великобритании и поставляется более чем в 120 стран мира.

Новости об изменении в производственном графике стали известны рабочим завода Касл Бромвич сразу после того, как завершилась сборка текущей версии XJ. Новая модель унаследует лучшие черты своих предшественников – великолепный дизайн, невероятную динамику и роскошь.

Над созданием новой полностью электрической модели будет работать та же команда дизайнеров и инженеров, которая занималась первым в мире премиальным электрическим SUV Jaguar I-PACE, отмеченным высшей наградой премии «Автомобиль года 2019».

Благодаря решению, анонсированному компанией сегодня, в Jaguar Land Rover сохранится несколько тысяч рабочих мест. Еще в январе этого года концерн подтвердил свои планы по запуску сборки аккумуляторных батарей и электрических силовых установок в регионе Мидлендс наряду с продолжением инвестиций в новые и уже существующие мощности. Эти средства ранее уже фигурировали в инвестиционных планах компании.

Новый Центр по сборке аккумуляторных батарей в британском Хэмс-Холле, начало работы которого запланировано на 2020 год, станет одним из самых инновационных и технологичных предприятий в стране с расчетной производительностью в 150 000 единиц. Вместе с Центром по производству двигателей в Вулверхэмптоне, где сосредоточено глобальное производство электрических силовых установок Jaguar Land Rover, эти заводы обеспечат создание нового поколения моделей Jaguar и Land Rover.

Полномасштабная трансформация Касл Бромвич в первый завод Великобритании по сборке премиальных электрокаров будет самой значительной в истории предприятия. Позднее в этом месяце на его территории начнется работа по установке нового оборудования и технологий, необходимых для создания нового поколения автомобильной архитектуры Modular Longitudal Architecture (MLA) от Jaguar Land Rover. Это решение позволит концерну создавать не только полностью электрические и гибридные модели, но и их версии, укомплектованные экологичными бензиновыми и дизельными двигателями.

Расширение линейки электрокаров Jaguar Land Rover обеспечит клиентов компании еще большим выбором в зависимости от их потребностей.