FCA займется разработкой технологий в сфере электротранспорта

Концерн FCA совместно с компанией Terna приступили к работе над технологией «Зарядка автомобиля от сети» (V2G)

В скором времени в Турине откроется лабораторный центр, который будет заниматься разработкой и тестированием технологии «Зарядка автомобиля от сети» (V2G)

Данная технология позволит электромобилю получать заряд через интеллектуальную систему электропередачи. При этом особо важно создать гибкую и стабильную сеть для бесперебойного получения энергии.

Также в центре откроется экспериментальный демо-парк электромобилей, подключенных к V2G-технологии. Демо-парк планируют построить на территории промышленного комплекса FCA Mirafiori.

Одной из важных задач, которую предстоит решить инженерам, — это оптимизация всплесков электропотребления в определенные часы. Такая проблема прогнозируется, из-за массовой зарядки электромобилей в вечернее время или в выходные дни. Конструкторы сети постараются сделать так, чтобы «умное управление» самостоятельно принимало решение о продолжительности зарядки, месте зарядки и т.д. Кроме того, мощность электромобиля поможет стабилизировать работу энергосистемы, а также снизит общую стоимость владения транспортным средством.

«Подписанием данного соглашения Terna подтверждает ключевую роль инноваций и технологий в успехе новой энергетики. Сотрудничество с таким блестящим партнером, как FCA, позволит нам делиться конкретными знаниями, разрабатывать решения, которые необходимы для создания устойчивой и безопасной энергосети», — заявил Луиджи Феррарис, генеральный директор Terna. «Соглашение с Terna — один из серии проектов, запущенных FCA для развития электрической мобильности. V2G-технологии — это возможность оптимизировать расходы. А также подлинный инструмент для устойчивого развития компании», — сказал Пьетро Горлие, главный операционный директор FCA в регионе EMEA.

О компании Terna

Terna Group — ведущий оператор электросетей, под управлением которого находится распределительная сеть высокого напряжения Италии протяженностью более 74 000 км. Роль Terna – гарантировать безопасную и эффективную работу национальной электросети и равные условия для всех участников рынка. Terna находится в процессе разработки технологий, которые позволят получать энергию из возобновляемых источников.