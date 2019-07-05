В июне продажи Haval в России выросли более чем на 300 %

Очередной ежемесячный итог продаж от компании Хавейл Мотор Рус показывает стабильный рост.

В июне этого года реализовано 725 автомобилей. Продажи выросли более чем на 300 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За прошедший месяц среди автолюбителей бренда снова наиболее востребован среднеразмерный кроссовер Haval H6 – в июне было продано 463 автомобиля этой модели. На сегодняшний день все большую популярность приобретает интеллектуальный кроссовер Haval F7. В начале лета был осуществлен запуск производства модели на первом российском автозаводе Haval в Узловском районе Тульской области. С момента Дней открытых дверей, которые прошли 22 и 23 июня во всех дилерских центрах бренда, было реализовано уже первых 76 автомобилей. Начиная с июля за счет наращивания объема производства бренд планирует постепенно полностью удовлетворить спрос покупателей на модель Haval F7.

Общая статистика продаж автомобилей Haval за первое полугодие показывает активный рост. Так в период с января по июнь 2019 было продано 3492 автомобиля. Рост составил более 200% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным городским кроссовером H2, семейным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым интеллектуальным кроссовером Haval F7.