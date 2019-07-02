Обновленную версию внедорожника Chevy Tahoe заметили на тестах

Прототип совершенно новой версии рамного внедорожника Chevy Tahoe, который поступит в продажу как авто 2021 модельного года, был замечен на испытаниях. Машина получит независимую заднюю подвеску.

Если и будет какая-то серьезная разница между американскими внедорожниками Ford Expedition и Chevrolet Tahoe, то это полностью независимая задняя подвеска. Оба внедорожника позиционируются как семейные автомобили, но у Expedition есть многорычажная подвеска сзади, в то время как Tahoe «сохраняет веру в твердую ось».

В отчете зарубежного издания Car and Driver говорится, что у полноразмерного внедорожника Tahoe наконец-то будет независимая задняя подвеска, полностью отбрасывающая ведущий мост из своей конструкции. Таким образом новый Tahoe должен наконец-то повысить качество своей езды.

Эта информация подтверждается предыдущими «шпионскими» снимками внедорожника, которые появились в прошлом году, когда внедорожник был замечен с, казалось бы, многорычажной задней подвеской под сильно замаскированным кузовом. Так что теперь, новый Tahoe будет максимально похож на Ford Expedition.

Внедорожники с задней подвеской с несколькими звеньями значительно выиграет с точки зрения управляемости, комфорта вождения и количества пространства в салоне. Без активной подпружиненной оси, пассажиры будут передвигаться плавнее, не говоря уже о том, что сзади будет больше места из-за новой компоновки.

Помимо новой подвески, внедорожник получит и другую платформу GM T1, которую Tahoe поделит с другими продуктами концерна GM, такими как Suburban, Cadillac Escalade и GMC Yukon.

Что касается силовых агрегатов, то GM оснастит Tahoe 3,6-литровым V6, а также 5,3- и 6,2-литровым V8.

Предполагается, что гибридные версии также будут предложены, а в качестве КПП доступны 8- или 10-скоростные «автоматы».

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