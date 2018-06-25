Открытие первого представительства BMW в Магнитогорске
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Открытие первого представительства BMW в Магнитогорске
Июнь 25 21:02 2018

В Магнитогорске открылся первый официальный дилерский центр BMW «Прайм Авто».

Открытие первого представительства BMW в Магнитогорске
В пятницу 22 июня в Магнитогорске состоялось торжественное открытие первого официального дилерского центра BMW «Прайм Авто».

Его площадь составляет 1 620 м², а шоу-рум вмещает 10 автомобилей, включая участвующие в программе BMW Premium Selection.

«Открытие первого представительства марки в Магнитогорске подчеркивает важность этого региона для BMW и способствует поддержанию долгосрочных отношений с клиентами. Уверен, что отличное портфолио наших продуктов и безупречное следование высоким стандартам бренда со стороны «Прайм Авто» обеспечат нам сильные позиции в этом регионе», – комментирует генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Открытие первого представительства BMW в Магнитогорске
Новый дилерский центр BMW будет специализироваться на продаже новых моделей BMW, автомобилей с пробегом, а также сервисном обслуживании и ремонте любого уровня сложности. Также салон предоставит полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: профессиональные консультации, тест-драйвы, финансовые и страховые инструменты для физических и юридических лиц, продажа дополнительного оборудования (включая детали M Performance) и прием старого автомобиля в зачет нового по программе BMW Premium Selection.В Магнитогорске открылся первый официальный дилерский центр BMW «Прайм Авто»

Сервисный центр «Прайм Авто» оснащен новейшим профессиональным оборудованием и включает 4 ремонтных поста. В день он может обслуживать до 30 автомобилей.

Комфортное пребывание посетителей в дилерском центре обеспечивают зона отдыха и уютное кафе, где профессиональный бариста угощает гостей ароматным кофе. При покупке автомобиля беседа с продавцом-консультантом проходит в уединенной зоне, оснащенной удобной мягкой мебелью и демонстрационными материалами с новинками из мира BMW.Открытие первого представительства BMW в Магнитогорске

«Сотрудники нашего автоцентра имеют большой опыт работы в автомобильном бизнесе и прошли сертификационное обучение в тренинг-центре BMW Group Россия. Мы стремимся обеспечить премиальный сервис для каждого клиента, как при продаже автомобиля, так и при последующих визитах в наш дилерский центр», ‒ рассказывает управляющий директор «Прайм Авто» Станислав Кудряшов.

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AMSRUS
AMSRUS

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