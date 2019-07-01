Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition – новая лимитированная серия

В год своего столетнего юбилея компания Bentley подготовила новую лимитированную серию Continental GT Convertible Number 1 Edition, посвященную легендарному Bentley Blower 1929 года выпуска, выступавшему в гонках под стартовым номером 1

Bentley представляет уникальную лимитированную серию автомобилей в честь легендарного Bentley Blower 1929 года выпуска, выступавшего в гонках под стартовым номером 1. Созданная специалистами ателье Mulliner модель Continental GT Convertible Number 1 Edition представляет собой современную интерпретацию выдающегося болида, ставшего настоящей легендой. Все автомобили специальной серии получили покрытые 18-каратным золотом эмблемы на крыльях, а при изготовлении инновационного дисплея Bentley Rotating Display использован потрясающий исторический артефакт – фрагмент поршня оригинального «первого номера».

Специальная серия Number 1 Edition подготовлена на базе самого совершенного в мире Gran Turismo с открытым верхом – Bentley Continental GT Convertible, а ее тираж ограничен всего 100 уникальными экземплярами. Потрясающую модель, собранную вручную на заводе Bentley в Англии,отличает утонченный дизайн, при создании которого использовались исторические элементы, дающие отсылку к потрясающим достижениям первого столетия работы компании.Автомобили Number 1 Edition получили ряд уникальных особенностей, передающих дух «золотой эры» автомобильного спорта.

Для окраски кузова доступны оттенки Dragon Red II (красный) или Beluga (черный), а складывающаяся крыша может быть окрашена в цвета Claret (коричневый) или Beluga (черный). Автомобили получили специальный пакет оборудования Centenary Pack, линейку отделки Bentley Black Line и оснащены пакетом внешних элементов из карбона Carbon Body Kit. Кроме того, модели новой лимитированной серии можно безошибочно узнать по номеру 1 на решетке радиатора.

Под капотом автомобилей Number 1 Edition установлена усовершенствованная версия знаменитого шестилитрового двигателя Bentley W12 TSI с двойным турбонаддувом. Как и оснащенный компрессорным нагнетателем силовой агрегат оригинального Blower 1929 года, этот двигатель,по праву считающийся настоящим шедевром современной инженерной мысли,обеспечивает потрясающие характеристики и великолепную динамику. Новая серия Number 1 Edition открывает перед клиентами эксклюзивную и редкую возможность стать обладателями автомобиля, воплотившего истинный дух гоночной истории Bentley.

Natalia Chernichenko Number 1 Edition: классика в современном прочтении

Новый Continental GT Convertible Number 1 Edition, подготовленный специалистами ателье Mulliner, воплощает уникальное, неизменное вот уже на протяжении столетия, стремление Bentley к новым достижениям. Первым серьезным успехом для марки стал 1932 год, когда оригинальный болид под стартовым номером 1, оснащенный двигателем с компрессорным нагнетателем,получивший прозвище Blower, установил потрясающий рекорд круга на гоночном кольце Бруклендс (Brooklands) под Лондоном.

Новая серия Number 1 Edition продолжает традиции выдающегося автомобиля, подарившего яркой истории Bentley несколько самых запоминающихся моментов. В год столетия марки в Крю будет построено всего 100 экземпляров этой серии, что дополнительно подчеркнет особую эксклюзивность автомобилей версии Number 1 Edition.Number 1 Edition стала заключительной серией «трилогии», посвященной столетнему юбилею Bentley.

Как и появившиеся ранее Mulsanne W.O. Edition и Continental GT Number 9 Edition, автомобили новой ограниченной серии получили собственную уникальную частичку вековой истории Bentley: маленькое круглое регулировочное колесико на инновационном вращающемся дисплее Bentley Rotating Display. Оно напоминает круглые рукоятки легендарного No1 и ряда других исторических моделей Bentley. Этот элемент отлит из металла поршня оригинального No1, демонтированного в ходе реставрационных работ, и гармонично соединяет богатое наследие и лучшие достижения современных инженеров.

Изящный и утонченный Continental GT Convertible третьего поколения был дополнительно усовершенствован благодаря отличительным элементам, источником вдохновения при создании которых стал оригинальный гоночный болид под первым номером. Автомобили ограниченной серии представлены в спецификации Bentley Black Line и получили специальный пакет внешних элементов из карбона Carbon Body Kit. Для окраски кузова доступны оттенки Natalia Chernichenko Dragon Red II (красный) или Beluga (черный), а складывающаяся крыша может быть окрашена в цвета Claret (коричневый) или Beluga (черный).

Кроме того, все Number 1 Edition оснащены пакетом Bentley Centenary Specification Pack: юбилейная эмблема в задней части кузова и на центральных элементах колесных дисков, юбилейный дизайн светодиодной приветственной подсветки, юбилейный логотип на рычаге переключения передач, рулевом колесе и на корпусе ключа. Помимо номера «1» на решетке радиатора на принадлежность модели к особой серии указывают специальные эмблемы с покрытием из 18-каратногозолота на крыльях, ювелирная инкрустация на крышках горловины топливного бака и масляной горловины.

На автомобили устанавливаются 22-дюймовыедиски MDS с покрытием Cricket Ball (темно-бордовый) или Gloss Black(глянцевый черный). Для оформления интерьера предлагается отделка Cricket Ball (темно-бордовый) или Beluga (черный) в комбинации с отделкой сидений и накладок дверных панелей цвета Heritage (морозный серый). На подголовниках и дверных вставках выполнено тиснение фирменной литеры «В». Декоративные элементы из деревянного шпона черного цвета Grand Black дополняют покрытые 18-каратным золотом накладки на педали и выполненную из материала Alcantara отделку руля и рукоятки рычага переключения передач.

Пассажиров приветствуют вставки на порогах с надписью «Number 1». Уникальное оформление передней панели специальной серии включает в себя особый дизайн циферблата часов British Jaeger, также посвященный «первому номеру», и вставки из алюминия Engine Spin на центральной консоли. Также известный как Turned Aluminium обработанный алюминий Engine Spin был популярным материалом оформления интерьера самолетов и гоночных автомобилей 1920-30 годов, поскольку обеспечивал уменьшение световых бликов и отражений Natalia Chernichenko Гонки с участием оригинального Bentley Blower под номером 1 всегда были восхитительными и наполненными приключениями событиями.

Автомобили специальной серии Number 1 Edition получили усовершенствованную версию знаменитого шестилитрового двигателя Bentley W12 TSI с двойным турбонаддувом. Он работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, обеспечивающей максимально быстрые и эффективные переключения. Этот силовой агрегат можно назвать настоящим произведением инженерного искусства: мощная и захватывающая динамика вызывает невероятные эмоции как когда-то много лет назад оригинальный номер 1 во время своего первого выезда на гоночную трассу.

Базирующееся в английском Крю ателье Mulliner – это подразделение Bentley,которое создает автомобили по индивидуальным заказам с учетом пожеланий самых взыскательных клиентов марки. Помимо эксклюзивных моделей специальных ограниченных серий специалисты подразделения могут выполнить любые работы по персонализации для создания уникальных Bentley, полностью соответствующих личным предпочтениям владельца.

Вдохновение легендой

Вдохновением для создания новой ограниченной серии Number 1 Edition стал оригинальный Bentley Blower под стартовым номером 1, установивший в 1932 году рекорд «внешнего» кольца на гоночной трассе Бруклендс в графстве Суррей. Средняя скорость, которую удалось развить пилоту Bentley Boys Тиму Биркину (Tim Birkin) за рулем автомобиля с двигателем 4,5 л, составила 220,5км/ч. Этот рекорд продержался два года и стал одним из символов гоночного наследия Bentley. Выступавший под первым номером Bentley Blower стал одним из автомобилей,задающих стандарты своего времени.

Он стал результатом объединения мастерства Биркина и финансовой поддержки со стороны состоятельной любительницы скачек Дороти Пэджет (Dorothy Padget). Когда финансирование проекта Биркина со стороны Bentley прекратилось, Пэджет Natalia Chernichenko смогла увидеть потенциал этого автомобиля и оказала своевременную поддержку. Модифицированный Bentley Биркина был оснащен двигателем с компрессорным нагнетателем, увеличивавшим давление воздуха на впуске, за счет чего удалось достичь большей мощности.

Это описывалось как«вдувание» дополнительного воздуха в двигатель (от англ. blowing), и в результате автомобиль получил свое неофициальное название Bentley Blower.Когда выдающиеся люди встречаются с незаурядными автомобилями,происходят необыкновенные вещи. Дороти Паджет внесла огромный вклад в формировании лидерского духа Bentley, который и по сей день находит отражение в превосходных автомобилях марки. В том числе – и в моделях новой специальной серии Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner.

Год векового юбилея 10 июля 2019 года

Bentley исполняется 100 лет – выдающаяся веха, достичь которой удается очень немногим компаниям. Выпуск новой специальной серии Number 1 Edition – лишь часть продолжающихся на протяжении всего юбилейного года особых приуроченных к празднованию инициатив по всему миру. Специальные мероприятия призваны проиллюстрировать эволюцию технического совершенства Bentley на протяжении целого столетия, рассказать об успехе марки в наши дни и дать представление об инновационном будущем производителя роскошных автомобилей.