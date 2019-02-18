Уникальный автобус ЛАЗ с итальянским ГБО

Автобусы ЛАЗ с ГБО на украинских дорогах

Автобусы ЛАЗ с ГБО на крыше еще встречаются на украинских дорогах. Однако это всем хорошо известные модели ЛАЗ-695, газовые исполнения которых выпускались одно время самим заводом. Однако не все знают, что в 1984-1985 гг.совместно со специалистами НАМИ была создана уникальная машина ЛАЗ-4202 с ГБО итальянской марки B&B Engeneering.

В качестве базовой модели выбрали новейший для тго времени автобус ЛАЗ-4202. Однако тогда ЛАЗ с ГБО не пошел в серию – ТНВД двигателя КАМАЗ, которым комплектовался ЛАЗ-4202, так и не смогли толком отрегулировать под итальянский продукт.

Напомним, что ЛАЗ-4202 был запущен в серийное производство в 1978 году – в новом цеху Львовского автобусного завода. Отличительными особенностям модели был не только совершенно новый кузов, а также дизельный двигатель КАМАЗ, 3-х ступенчатая гиродромеханическая коробка передач и рессорно-пневматическая подвеска.

Однако из-за проблем с поставкой комплектующих, выпуск исчислялся десятками единиц. В 1980-м производство остановили и возобновили лишь в 1982 году. А в 1984 году был презентовал модернизированный ЛАЗ—42021 – с модернизированной КП и увеличенным ресурсом – с 500 до 900 тыс. км. Что же касается ЛАЗ-4202, то этих машин было изготовлено всего 1542 ед.

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