Lexus сохраняет цены на представленные модели на уровне 2019 года, несмотря на повышение утилизационного сбора на новые автомобили в Российской Федерации.
Ставка утилизационного сбора повышается с января 2020 года на основании принятого в конце ноября 2019 года решения правительства Российской Федерации. Среднее изменение составляет 110,7%. В частности, для легковых автомобилей с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров ставка увеличена на 112,4%, а наиболее значительный рост затронул автомобили с объемом двигателя 3,5 л и выше – на 145%. Такой прирост достигается за счёт повышения коэффициента утилизационного сбора относительно базовой ставки для легковых автомобилей, ранее принятой Правительством Российской Федерации и равной 20 000 руб.
Всегда относившись с особым вниманием к владельцам и поклонникам автомобилей бренда, Lexus сохраняет цены на уровне 2019 года на премиальный кроссовер RX, внедорожники GX и LX, флагманский седан LS и купе LC во всех комплектациях. Изменение цен на модели Lexus UX, NX, ES во всех комплектациях, а также на LX 750 в особом исполнении Black Vision связано исключительно с оснащением автомобилей новой версией мультимедийной системы, обеспечивающей поддержку платформ интеграции смартфонов Apple Carplay и Android Auto. Покупатели получают отличную возможность приобрести новый автомобиль Lexus на выгодных условиях и в полной мере ощутить непревзойденный уровень комфорта и качества.
C 2014 года www.amsrus.ru
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