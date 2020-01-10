Lexus сохраняет цены на уровне 2019 года

Цены на представленную в России линейку автомобилей сохранятся на уровне декабря 2019 года, несмотря на повышение ставки утилизационного сбора

Lexus сохраняет цены на представленные модели на уровне 2019 года, несмотря на повышение утилизационного сбора на новые автомобили в Российской Федерации.

Ставка утилизационного сбора повышается с января 2020 года на основании принятого в конце ноября 2019 года решения правительства Российской Федерации. Среднее изменение составляет 110,7%. В частности, для легковых автомобилей с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров ставка увеличена на 112,4%, а наиболее значительный рост затронул автомобили с объемом двигателя 3,5 л и выше – на 145%. Такой прирост достигается за счёт повышения коэффициента утилизационного сбора относительно базовой ставки для легковых автомобилей, ранее принятой Правительством Российской Федерации и равной 20 000 руб.

Всегда относившись с особым вниманием к владельцам и поклонникам автомобилей бренда, Lexus сохраняет цены на уровне 2019 года на премиальный кроссовер RX, внедорожники GX и LX, флагманский седан LS и купе LC во всех комплектациях. Изменение цен на модели Lexus UX, NX, ES во всех комплектациях, а также на LX 750 в особом исполнении Black Vision связано исключительно с оснащением автомобилей новой версией мультимедийной системы, обеспечивающей поддержку платформ интеграции смартфонов Apple Carplay и Android Auto. Покупатели получают отличную возможность приобрести новый автомобиль Lexus на выгодных условиях и в полной мере ощутить непревзойденный уровень комфорта и качества.