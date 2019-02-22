«КЛЮЧАВТО» подвел итоги работы направления автомобилей с пробегом

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» подвел итоги работы, и продемонстрировало рост продаж на 42%

Подразделение КЛЮЧАВТО-Select продемонстрировало рост с 14 тысяч до 20 тыс. автомобилей, увеличив объем продаж на 42%. По данным внутренней аналитики, в Топ-10 самых популярных автомобильных брендов среди владельцев транспортных средств вошел один российский бренд и девять иномарок. Напомним, что аналогичная картина сложилась по итогам 2017 года. Лидером рейтинга стал Hyundai (1976 шт., +53,3%), на втором месте расположился Nissan (1748 шт., +47,3%), а третье место занимает Toyota (1743 шт., + 25%). Далее в рейтинге – LADA, KIA, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Skoda. Среди премиальных брендов в лидеры вышел Mercedes-Benz, заняв седьмую строчку в общем рейтинге. Максимальную динамику в сегменте автомобилей с пробегом продемонстрировал бренд KIA, увеличив продажи практически вдвое, на 98%. В премиальном сегменте в тройку лидеров вместе с Mercedes-Benz вошли бренды Audi (+19,9%) и BMW (+67,8%).

Также в компании отметили тройку лидеров в сегменте автомобилей с пробегом. Таким образом, в Краснодарском крае среди розничных продаж наиболее привлекательными оказались бренды Hyundai (+34,4%), Nissan (+36%), Toyota (+12%). Лидерами рынка в Ставропольском крае стали LADA (+75%), Hyundai (+40,2%) и Toyota (+55,4%).

В Ростовской области состав тройки распределился следующим образом: предпочтение в сегменте автомобилей с пробегом было отдано Toyota (рост +36,2%), Nissan (динамика +41,1%) и Hyundai (максимальные +126,3%).

Отдельно отметим лидеров в сегменте продаж автомобилей с пробегом в Москве, где КЛЮЧАВТО-Select запустил сразу две свои площадки. В тройку лидеров по объемам продаж вошли бренды массового сегмента Hyundai, Nissan и KIA.

Если говорить о доле рынка, которую занимает подразделение по продаже автомобилей с пробегом компании «КЛЮЧАВТО», то в Краснодарском крае она составляет 4%, в Ставропольском крае – 3,5%, а в Ростовской области – 1,1%. При этом максимальная динамика доли КЛЮЧАВТО-Select в 2018 году была зафиксирована в Ставропольском крае (рост доли +46%).