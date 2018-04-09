По Москве от пробки к пробке
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По Москве от пробки к пробке
Апрель 09 18:04 2018

Российская столица оказалась самым загруженным европейским городом. Таковы данные аналитического сервиса GoCompare.

В среднем за год московские автомобилисты проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю Москва обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.

Среди городов с самыми загруженными дорогами также попали Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Все они находятся в первой десятке. Кроме них, в начале рейтинга есть Стамбул, Цюрих и Мюнхен.

А вот наименее загруженными городами, как сообщает 360ТВ, признаны Рим и Стокгольм. Там автолюбители стоят в пробках не больше 35 часов в год.

В исследовании использована информация рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.

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МоскваПробки
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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