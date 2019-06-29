Представлена новая модификация Dodge Charger

Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом

Версия Widebody доступна как для Dodge Charger SRT Hellcat с 717-сильным 6,2-литровым турбированным V8, так и для 490-сильного Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody с 6,4-литровым V8. Обе модификации оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль получил новый обвес, который увеличивает ширину машины на 9 см. Также в пакет Widebody входят 20-дюймовые колесные диски с новыми покрышками, усиленные тормоза Brembo, более жесткие пружины подвески и стабилизаторы, а также адаптивные амортизаторы Bilstein. Также машина получила ряд других доработок в рамках обновления к 2020 модельному году.

Источник.