Основателя “Рольф” обвиняют в присвоении 4 млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера

По версии следствия, с помощью топ-менеджеров, троих из которых 27 июня задержали, бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Возвращаться в Россию, где ему грозит от пяти до десяти лет, господин Петров не собирается. При этом он не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной.

По данным “Ъ”, в минувшую среду председатель Басманного райсуда Москвы Ирина Вырышева с 9 утра до 16 часов дня удовлетворила 27 ходатайств следователей главного следственного управления СКР о производствах обысков и выемок в домах и квартирах в Москве и Санкт-Петербурге. Получив их, следователи, оперативники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ и спецназ 27 июня ранним утром отправились на оперативно-следственные мероприятия, которые проводились не только в жилищах топ-менеджеров группы компаний «Рольф», но и в офисах, для обысков которых судебные санкции не требуются.

Сначала представители СКР и ФСБ приехали в головной офис ГК «Рольф» в столице — на Алтуфьевское шоссе. Там они предъявили постановление следователя, в котором говорилось, что мероприятия проводятся в рамках возбужденного ГСУ СКР уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Одним из его фигурантов значился владелец и руководитель группы компаний «Рольф» Сергей Петров.

Более десятка вооруженных людей в масках блокировали вход в здание и несколько помещений. Пользоваться компьютерами и телефонами сотрудникам компании они не разрешали. В частности, следователи провели обыски в кабинетах руководителей компании — гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолия Кайро.

У них изъяли всю финансовую документацию, касающуюся деятельности ГК «Рольф», а также офисную технику, самих топ-менеджеров доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. На момент сдачи номера не было известно, намерено следствие ходатайствовать об избрании им мер пресечения в Басманном райсуде или нет. В СКР “Ъ” сообщили, что решение о том, в каком процессуальном статусе бизнесмены будут проходить по делу, будет принято по результатам их допросов.

Параллельно аналогичные мероприятия прошли и в Санкт-Петербурге, где следователи обыскали два из пяти центров — «Рольф Витебский» и «Рольф Октябрьская». Там также изъяли документацию, но задерживать никого не стали. В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти “Ъ” подтвердили информацию о том, что их сотрудники участвовали в оперативных мероприятиях, отметив, что их инициатором выступал центральный аппарат СКР.

Также обыски прошли в квартирах и загородных домах фигурантов уголовного дела. Изъятые документы и технику на нескольких минивэнах привезли в ГСУ СКР, где к их изучению следователи намерены приступить 28 июня. Очевидно, после этого будут назначены бухгалтерские и финансовые экспертизы, а пока, по данным источников “Ъ”, следователи руководствуются данными, поступившими к ним из ФСБ и Росфинмониторинга.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что, по версии следствия, организатором вывода средств выступал Сергей Петров, являющийся фактическим владельцем и руководителем компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрского офшора «Панабел лимитед».

В 2014 году господин Петров, действуя, по версии следствия, из корыстных побуждений и в нарушение требований федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему «Панабел лимитед». Для осуществления аферы, говорится в деле, соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрского офшора акций «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

После этого, как считают в СКР, деньги через подконтрольный господину Петрову столичный банк были перечислены на счет офшора, открытый в австрийском банке, и оказались в распоряжении владельца ГК «Рольф».

Сам 64-летний бизнесмен Петров для следствия оказался недоступен. По информации ряда источников “Ъ”, уже несколько лет он и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которой также интересовались участники обысков, проживают за границей. В то же время 11 июня госпожа Луковецкая официально назначена вице-президентом по продажам и маркетингу компании «Аурус», продвигающей люксовый российский автомобиль Aurus. Господин Петров, по некоторым данным, в момент следственных действий был в Австрии.

До прихода в бизнес господин Петров в 1975 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище и в 1982 году был уволен из армии в звании майора и исключен из КПСС за участие в неофициальной демократической организации и антисоветскую агитацию. А автобизнесом он занялся еще в 1989 году, когда стал директором подразделения по прокату автомобилей и услугам такси совместного советско-северокорейского предприятия «Розек».

Еще через два года Сергей Петров создал компанию «Рольф» и до 2004 года был ее президентом и главным исполнительным директором. В 2007 году стал депутатом Госдумы от «Справедливой России» (СР). Его называли одним из спонсоров этой партии и других оппозиционеров. В самой СР 27 июня заявили, что политическая деятельность господина Петрова не была связана с этой партией, да в ней он, собственно, и не состоял.

В отличие от большинства парламентариев, он поддерживал протестные акции, голосовал против некоторых законопроектов, в том числе резонансных «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой».

Напомним, что первый был принят Госдумой в 2012 году и ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Второй закон датирован 2016 годом, и в нем речь шла о внесении изменений и дополнений в закон «О противодействии терроризму». В частности, изменения, внесенные депутатом Ириной Яровой, привели к расширению полномочий правоохранительных органов, ужесточению требований к операторам связи и операторам почтовой связи. Кроме того, был усилен контроль и за деятельностью различных религиозно-миссионерских организаций. При этом господин Петров не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.

В 2016 году господин Петров сложил полномочия и вернулся в бизнес, став председателем совета директоров ООО «Рольф». По данным журнала Forbes, на 2019 год состояние Сергея Петрова оценивалось в $900 млн (114-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России).

В разговоре с “Ъ”, господин Петров отметил, что не имел отношения к сделке, о которой говорит следствие, поскольку в 2014 году был депутатом Госдумы. Впрочем, сделку по покупке «Рольфом» компании «Рольф Эстейт» у собственной кипрской структуры он назвал логичной в рамках процесса реструктуризации бизнеса и не понимает, кому она могла нанести ущерб. «Следователи уже несколько последних лет проверяли в “Рольфе” различные трансакции и никаких нарушений не находили. Сейчас я понимаю, что у них, очевидно, была цель нарыть хоть что-то»,— сказал господин Петров. По словам бизнесмена, свое возвращение в страну он не исключает, но лишь после того, как «досконально разберется во всей этой истории».

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