Nissan планирует новые модели GT-R и Z

Nissan планирует новые модели GT-R и Z
Март 17 15:01 2019

Новые модели будут иметь существенные отличия, от других моделей той же компании, по динамическим характеристикам

По словам главного менеджера по планированию Nissan, по причине довольно сильного ужесточения норм экологии, существенно усложняется работа над созданием автомашин с мощными моторами. Тем не менее, он отметил, что данными автомобилями клиенты полностью удовлетворены.

Nissan GT-R 2020 photo

В настоящее время сотрудники компании Nissan работают над улучшением качества рулевого управления у данных электрокаров. Полный переход на производство электрифицированных моделей осуществляется постепенно, посредством создания гибридных автомобилей.

Автопроизводитель пытается делать все возможное, чтобы законы, принятые в разных странах, не мешали передвижению производимого ей транспорта. Каким способом компания планирует достичь подобной цели пока не сообщается.

Nissan 350z photo

Также пока неизвестны сроки запуска новых моделей машин в серийное производство. О них представители Nissan пообещали сообщить дополнительно.
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AMSRUS
AMSRUS

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