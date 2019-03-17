Nissan планирует новые модели GT-R и Z

Новые модели будут иметь существенные отличия, от других моделей той же компании, по динамическим характеристикам

По словам главного менеджера по планированию Nissan, по причине довольно сильного ужесточения норм экологии, существенно усложняется работа над созданием автомашин с мощными моторами. Тем не менее, он отметил, что данными автомобилями клиенты полностью удовлетворены.

В настоящее время сотрудники компании Nissan работают над улучшением качества рулевого управления у данных электрокаров. Полный переход на производство электрифицированных моделей осуществляется постепенно, посредством создания гибридных автомобилей.

Автопроизводитель пытается делать все возможное, чтобы законы, принятые в разных странах, не мешали передвижению производимого ей транспорта. Каким способом компания планирует достичь подобной цели пока не сообщается.

Также пока неизвестны сроки запуска новых моделей машин в серийное производство. О них представители Nissan пообещали сообщить дополнительно.

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