Nissan планирует новые модели GT-R и Z

По словам главного менеджера по планированию Nissan, по причине довольно сильного ужесточения норм экологии, существенно усложняется работа над созданием автомашин с мощными моторами. Тем не менее, он отметил, что данными автомобилями клиенты полностью удовлетворены.
В настоящее время сотрудники компании Nissan работают над улучшением качества рулевого управления у данных электрокаров. Полный переход на производство электрифицированных моделей осуществляется постепенно, посредством создания гибридных автомобилей.
Автопроизводитель пытается делать все возможное, чтобы законы, принятые в разных странах, не мешали передвижению производимого ей транспорта. Каким способом компания планирует достичь подобной цели пока не сообщается.
Также пока неизвестны сроки запуска новых моделей машин в серийное производство. О них представители Nissan пообещали сообщить дополнительно.Подробнее
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