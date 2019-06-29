Опубликован перечень мест установки камер фотовидеофиксации в Подмосковье

Минтранс Московской области опубликовало на своем сайте полный перечень мест стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации после поручения президента России Владимира Путина.

«В рамках поручений президента РФ В.Путина Минтранс области опубликовал полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 г. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации. Мобильные комплексы хорошо заметны на дороге – на машинах есть соответствующая символика», – приводят в пресс-службе слова главы министерства Алексея Гержика.

Отмечается, что ознакомиться с местами установки можно на сайте по ссылке. По данной ссылке на интерактивной карте отмечены стационарные комплексы и представлены передвижные комплексы.

В пресс-службе напомнили, что ранее на заседании Госсовета В.Путин заявил, что цель камер слежения на дорогах – сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.

«Всего на территории Московской области в целях пресечения правонарушений дорожного движения и снижения смертности на автомобильных дорогах работает более 1 тыс.200 стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Места установки и режим работы стационарных комплексов фотовидеофиксации определяются органами ГИБДД на аварийно-опасных с учетом данных о статистике аварийности на участке дороги. Контроль за местами установки комплексов осуществляется через GPS/Glonass координаты», – добавили в министерстве.

Также отмечается, что превышение скоростного режима сегодня остается одной из наиболее частых причин смерти людей на дорогах.

«В местах установки комплексов аварийность снижается на 20-30%. Отметим, что за 5 месяцев 2019 г. на дорогах Московской области наблюдается снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 8% или 152 происшествий, количество погибших и раненых снизилось на 7% или на 19 человек и на 12% или на 287 человек соответственно», – добавили в ведомстве.

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