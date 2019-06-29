Опубликован перечень мест установки камер фотовидеофиксации в Подмосковье

«В рамках поручений президента РФ В.Путина Минтранс области опубликовал полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 г. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации. Мобильные комплексы хорошо заметны на дороге – на машинах есть соответствующая символика», – приводят в пресс-службе слова главы министерства Алексея Гержика.
Отмечается, что ознакомиться с местами установки можно на сайте по ссылке. По данной ссылке на интерактивной карте отмечены стационарные комплексы и представлены передвижные комплексы.
В пресс-службе напомнили, что ранее на заседании Госсовета В.Путин заявил, что цель камер слежения на дорогах – сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
«Всего на территории Московской области в целях пресечения правонарушений дорожного движения и снижения смертности на автомобильных дорогах работает более 1 тыс.200 стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Места установки и режим работы стационарных комплексов фотовидеофиксации определяются органами ГИБДД на аварийно-опасных с учетом данных о статистике аварийности на участке дороги. Контроль за местами установки комплексов осуществляется через GPS/Glonass координаты», – добавили в министерстве.
Также отмечается, что превышение скоростного режима сегодня остается одной из наиболее частых причин смерти людей на дорогах.
«В местах установки комплексов аварийность снижается на 20-30%. Отметим, что за 5 месяцев 2019 г. на дорогах Московской области наблюдается снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 8% или 152 происшествий, количество погибших и раненых снизилось на 7% или на 19 человек и на 12% или на 287 человек соответственно», – добавили в ведомстве.
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