McLaren планирует провести презентацию своей новой модели

Новый суперкар McLaren GT будет представлен на мероприятиях по всей Европе

Британский бренд McLaren собирается провести ряд презентаций своей новой модели класса Grand Tourer (большой автомобиль на котором можно путешествовать) по всей Европе. Это первая подобная модель компании.

Поклонники марки из Великобритании, а также ее потенциальные клиенты приглашаются проверить новую машину в действии, и во время глобального европейского тура.

«McLaren GT разработан с учетом дальних поездок, поэтому глобальная презентация наше нового автомобиля по европейскому континенту полностью соответствует нашей захватывающей новой модели, которая откроет наш бренд для важного сектора рынка высокопроизводительных автомобилей».

Об этом сказал Дэвид Гилберт, управляющий директор компании в Европе.

«Мы хотели бы пригласить преданных клиентов и фанатов McLaren посетить нас в летнем Гранд-туре McLaren GT, который станет отличной возможностью полюбоваться элегантным дизайном нового автомобиля, а также возможностью узнать больше о всей линейке McLaren».

Новый McLaren GT получил среднее расположение двигателя, что делает его непохожим на все похожие автомобили. Багажное отделение (располагается спереди и сзади) имеет объем 570 литров, а в салоне есть удобные сиденья и улучшенная звукоизоляция, что делает автомобиль тише, чем Aston Martin DB11 на высоких скоростях.

Новинка получила 4,0-литровый V8 мощностью 620 лошадиных сил. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч с нуля всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 326 км/ч.

Помимо GT, на мероприятиях компании по всей Европе будут представлена модель 570S, а также недавно показанный 720S Spider и хардкорный McLaren Senna.

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