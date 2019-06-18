Вице-председатель Hyundai Motor Group Чон Исон называет водород решением для устойчивого развития планеты

Исполнительный вице-председатель Hyundai Motor Group Чон Исон в своем обращении к министрам энергетики стран G20 призвал к немедленным действиям для обеспечения устойчивого развития планеты.

В роли сопредседателя Совета по водородным технологиям (Совет) г-н Чон обратился к ведущим мировым политикам на официальном обеде в рамках встречи министров стран G20 по проблемам новой энергетики и устойчивого развития. Г-н Чон подчеркнул, что для прогресса в переходе к чистой энергетике недостаточно слов и научных исследований.

Исполнительный вице-президент отметил, что «общество водородной энергетики» является «наиболее жизнеспособным решением» для успешного энергетического поворота. Он также подчеркнул, что к 2025 году на долю водородных решений может приходиться до одной пятой всей потребляемой энергии в мире, и призвал руководителей всех секторов, помимо энергетического и транспортного, войти в состав Совета для демонстрации возможностей водородной энергетики в решении энергетических проблем мира.

Он обозначил, что водородные технологии могут дать серьезные преимущества для населения, энергетической безопасности, окружающей среды и экономики всех стран. Опираясь на отчет Совета «Распространение водородной энергетики», г-н Чон отметил, что масштабное внедрение водородных технологий позволит снизить ежегодный выброс углекислого газа примерно на шесть миллиардов тонн по сравнению с сегодняшним уровнем. Также он сказал, что на долю Совета может приходиться до 20% всех программ, нацеленных на удержание глобального потепления в рамках 2 градусов Цельсия.

Он добавил, что в плане потенциального экономического влияния водородные технологии могут привести к появлению рынка объемом 2,5 трлн. долларов США, а также созданию более 30 млн. рабочих мест.

На закрытой встрече для инвесторов, которая состоялась в тот же день до встречи министров G20, г-н Чон отметил ценность тесного взаимодействия между ключевыми игроками. В приветственной речи он призвал предпринимателей, инвесторов и правительства к диалогу по созданию условий и инструментов, необходимых для проведения этих изменений в жизнь. На этом закрытом собрании члены Совета рассказали о ряде конкретных многомиллиардных проектов, которые в настоящее время развиваются в отрасли.

Совет по водородным технологиям, учрежденный на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году, является первой отраслевой организацией для руководителей крупных компаний, целью которой является распространение водородных технологий в рамках глобального энергетического поворота. В его состав входит 60 членов из разных промышленных секторов и ключевых рынков, компании которых имеют совокупную выручку свыше 2,6 трлн. фунтов стерлингов и дают работу примерно 4,2 млн. человек во всем мире.

Совет упрощает взаимодействие между ключевыми игроками, проводит мероприятия, посвященные принятию этих технологий в мире, и ведет просветительскую деятельность по преимуществам водородной энергетики. На сегодняшний день Совет опубликовал три исследования о роли водорода в энергетическом повороте, в которых подробно освещаются долгосрочные перспективы внедрения водородных технологий, а также предлагается детальный план их развертывания.