Ле-Ман отдает дань уважения Bentley: главную улицу назвали в честь прославленного гоночного наследия бренда

Легендарное гоночное наследие Bentley Motors чествовалось в этом году на главном событии в мире автоспорта – гонке «24 часа Ле-Мана». В ознаменование юбилея Bentley и громких побед в гонке город Ле-Ман присваивает одной из своих улиц новое название в честь непобедимых Bentley Boys.

Прославленная команда выиграла пять 24-часовых марафонов с 1924 по 1930 год, а их последователи повторили успех в 2003 году.

25 автомобилей Bentley, созданных в разные годы столетней истории бренда, перед стартом гонки 2019 года совершили круг почета по трассе. Торжественную колонну возглавили новейший Flying Spur, который публика впервые увидела в движении, а также победительница гонки 2003 года – модель EXP Speed 8.

Кроме того, одним из важнейших событий 87-й гонки знаменитого французского марафона стала выставка «Bentley сквозь десятилетия» (Bentley Through The Decades). На выставке представлены легендарные автомобили Bentley, среди которых участвовавшие в гонках в Ле-Мане в прошлые годы

Bentley Motor Birkin Team Car; легендарный Bentley 3 Litre Number 2 1927 года, участвовавший в гонке 1930 года; а также Bentley 3 Litre Team Car Number 8 1926 года. Также представлена модель EXP 2 – старейшая из сохранившихся гоночных моделей Bentley. Этот автомобиль никогда не выступал в Ле-Мане, однако считается самым успешным гоночным Bentley, завоевавшим в различных соревнованиях в общей сложности 11 первых и 7 вторых мест.

Новая экспозиция, посвященная автоспортивному наследию Bentley, также открылась в музее «24 часа Ле-Мана». В ознаменование шести блистательных побед Bentley в Ле-Мане на ней представлены реплики моделей Speed 8 и Speed 6. Экспозиция проработает до сентября 2019 года.

Чествование Bentley Boys в Ле-Мане

В этом году город Ле-Ман отдает дань уважения Bentley: одна из его главных улиц получает новое название в честь прославленного гоночного наследия бренда. Rue de Laigne сменит имя на Rue des Bentley Boys в честь команды, выступавшей в начале прошлого века на быстрых и надежных гоночных автомобилях У. О. Бентли (W. O. Bentley), а также в честь их последователей из века нынешнего.

В 1920-е годы Bentley добилась значительных успехов на гоночных трассах, установив несколько рекордов скорости. Это принесло компании У. О. Бентли широкую известность, особенно после первой победы в Ле-Мане в 1924 году.

У. О. Бентли работал с одним из Bentley Boys, Джоном Даффом (John Duff), над подготовкой к гонке на выносливость 1924 года. Он отправился во Францию, чтобы собственными глазами увидеть, как его автомобиль одержит первую победу бренда в Ле-Мане. Позже стремительные Bentley Boys выиграли четыре гонки подряд с 1927 по 1930 год. В «золотую эру» Ле-Мана они не знали себе равных и добились одного из величайших успехов в мире автоспорта.

После 73-летнего отсутствия автомобили Bentley вернулись в гонку в 2001 году и два года спустя одержали новую победу.

Церемонию присвоения нового названия улицы провел мэр Ле Мана Стефан Ле Фоль (Stéphane Le Foll). В торжественном мероприятии также участвовали Жиль Юттепан (Gilles Huttepain) представитель клуба Auto Club de I’Ouest и глава автоспортивного направления Bentley Брайан Гаш (Brian Gush).

Мировой дебют новейшего Flying Spur в динамике

В субботу, 15 июня, в Ле-Мане широкая публика впервые увидела в движении новый Flying Spur. Автомобиль продемонстрировал спортивную грань своего характера, выполняя функцию пейс-кара в ходе почетного круга переда началом гонки. За рулем новой модели был Крис Крафт (Chris Craft), член правления компании Bentley, отвечающий за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, он отметил: «Исторически Bentley и гонка «24 часа Ле-Мана» тесно связаны друг с другом, поэтому для нас было честью представить абсолютно новый Flying Spur на этой культовой гоночной трассе».

Автомобиль возглавил колонну более чем из двадцати исторических и современных моделей Bentley, созданных в разные периоды истории бренда, которые проехали по знаменитой гоночной трассе в присутствии сотен тысяч поклонников автоспорта со всего мира.

Совершенно новый полноприводный Flying Spur – это выдающийся представитель класса Gran Turismo, отличающийся исключительной управляемостью. Спроектированный и собранный вручную в Великобритании, этот спортивный седан задает новые стандарты роскоши и удовольствия за рулем.

Flying Spur – первый автомобиль Bentley, оснащенный полноуправляемым шасси, которое гарантирует феноменальные ходовые качества и управляемость, как на высоких скоростях, так и в условиях города. Новый полноприводный Flying Spur разработан с чистого листа. Он станет новым эталоном технологичности и уровня исполнения в сегменте роскошных автомобилей.

Две специальные выставки в Ле-Мане

В пятницу, 14 июня, вблизи знаменитого поворота Dunlop открылась стационарная экспозиция «Bentley сквозь десятилетия», в рамках которой представлен целый ряд специальных моделей Bentley разных лет. Наряду с EXP 2 и автомобилем заводской команды 1927 года экспозиция включает такие модели, как Team Blower, R-Type Continental и Series 1 FS Continental, а также EXP Speed 8, выигравший гонку в Ле-Мане в 2003 году.

Перед стартом 87-го марафона легендарные автомобили Bentley также проехали круг почета по трассе. В числе других моделей, которые присоединятся к новейшему Flying Spur на треке, были EXP 2, 3 Litre Speed 1925 года, 4 ½ Blower, 3 Litre Team Car, Brooklands и Continental GT3 R.

100 лет экстраординарности

От побед в Ле-Мане до исключительно мощных дорожных моделей наших дней: в каждом из необыкновенных автомобилей Bentley заключены присущие им инновации. 10 июля 2019 года Bentley исполняется 100 лет – выдающийся этап, которого удалось достичь лишь немногим автопроизводителям.

Праздничные события в Ле-Мане стали частью большой программы самых разнообразных специальных мероприятий. Они проходят в этом году по всему миру и демонстрируют развитие Bentley на протяжении целого столетия, рассказывают о сегодняшнем глобальном успехе и позволяют заглянуть в многообещающее будущее.