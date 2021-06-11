Automobili Lamborghini создали парфюмерный проект в коллаборации с Culti Milano

Automobili Lamborghini создали парфюмерный проект в коллаборации с Culti Milano
11 июня 18:11 2021
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Первый парфюмерный проект  в коллаборации с Culti Milano

Союз бренда-новатора в области экологической культуры и передовой компании-производителя суперспорткаров привел к созданию нового аромата, олицетворяющего эксклюзивность, современность и энергию. Весна 2021 года ознаменовала собой начало сотрудничества между Automobili Lamborghini и Culti Milano. Безупречное сочетание ценностей двух компаний воплотилось в уникальном парфюме, в котором безошибочно узнается исключительная итальянская изысканность и качество.

Инновационный проект двух компаний полностью отвечает новаторскому духу марки Automobili Lamborghini, а Culti Milano олицетворяет идеального партнера для создания парфюмерного шедевра. Проект будет развиваться — подобно тому, как раскрываются одна за другой ноты аромата. За первым должны последовать другие: замысел состоит в том, чтобы представить уникальные черты суперспорткаров в виде ароматов. Аромат воплощает лучшие качества двух компаний — великолепный дизайн, стремление к инновациям и комфорту, раскрываясь постепенно, будто захватывающая история.

Automobili Lamborghini создали парфюмерный проект в коллаборации с Culti Milano

Цитрусовые верхние ноты сопровождаются освежающей нотой сердца и обволакивающей базой, изысканной и вместе с тем насыщенной и энергичной. В смене оттенков аромата ощущаются ноты грейпфрута, горького апельсина, бергамота, ветивера, завершающиеся шлейфом с нотами кедрового и сандалового дерева. Флакон нового аромата отличается строгими формами и смелыми дизайнерскими решениями.

Создатели диффузора Decor, доступного объемом 500, 1000 и 2700 мл, выбрали для него бронзовый цвет Bronzo Zenas из цветовой палитры Lamborghini с матовым эффектом. Диффузор украшают эмблемы, выполненные методом трафаретной печати. Фитили белого цвета из технического волокна обеспечивают эффективное распространение аромата и свидетельствуют об особом внимании к красоте деталей.

Automobili Lamborghini создали парфюмерный проект в коллаборации с Culti Milano

Новый продукт будет доступен на сайтах Culti и Automobili Lamborghini, во флагманском шоу-руме Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе и магазинах CULTI HOUSE в Милане, Турине, Форте-дей-Марми, Риме, Неаполе и Бари.

О CULTI MILANO

Automobili Lamborghini создали парфюмерный проект в коллаборации с Culti Milano

Бренд создал Алессандро Аграти (Alessandro Agrati), взгляды которого значительно опередили свое время. Он считал, что пространства и предметы также могут иметь собственный аромат и человек в состоянии окружить себя не только великолепными вещами, но и особенными ароматами. В 1988 году он приступил к собственным исследованиям связи между миром дизайна и миром чувств. Результаты этих исследований произвели революцию в науке о восприятии пространства и объектов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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