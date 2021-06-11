Automobili Lamborghini создали парфюмерный проект в коллаборации с Culti Milano

\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0444\u044e\u043c\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u00a0 \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 Culti Milano \u0421\u043e\u044e\u0437 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430-\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u044b \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b \u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430, \u043e\u043b\u0438\u0446\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u044f\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u044d\u043a\u0441\u043a\u043b\u044e\u0437\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u044e. \u0412\u0435\u0441\u043d\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 Automobili Lamborghini \u0438 Culti Milano. \u0411\u0435\u0437\u0443\u043f\u0440\u0435\u0447\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0442\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043f\u0430\u0440\u0444\u044e\u043c\u0435, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0431\u0435\u0437\u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u0447\u043d\u043e \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u0438\u0437\u044b\u0441\u043a\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e. \u0418\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0443\u0445\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Automobili Lamborghini, \u0430 Culti Milano \u043e\u043b\u0438\u0446\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u044f\u0435\u0442 \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0430\u0440\u0444\u044e\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0448\u0435\u0434\u0435\u0432\u0440\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0442\u043e\u043c\u0443, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043d\u043e\u0442\u044b \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430. \u0417\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435: \u0437\u0430\u043c\u044b\u0441\u0435\u043b \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0442\u044b \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u043e\u0432. \u0410\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442 \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043b\u0435\u043f\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d, \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0443, \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044f\u0441\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0430\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f. \u0426\u0438\u0442\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0442\u044b \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0441\u0432\u0435\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043d\u043e\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0432\u043e\u043b\u0430\u043a\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439, \u0438\u0437\u044b\u0441\u043a\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0442\u0435\u043c \u043d\u0430\u0441\u044b\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439. \u0412 \u0441\u043c\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442\u0442\u0435\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0449\u0443\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u0442\u044b \u0433\u0440\u0435\u0439\u043f\u0444\u0440\u0443\u0442\u0430, \u0433\u043e\u0440\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u043f\u0435\u043b\u044c\u0441\u0438\u043d\u0430, \u0431\u0435\u0440\u0433\u0430\u043c\u043e\u0442\u0430, \u0432\u0435\u0442\u0438\u0432\u0435\u0440\u0430, \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u0448\u043b\u0435\u0439\u0444\u043e\u043c \u0441 \u043d\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043a\u0435\u0434\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0441\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0430. \u0424\u043b\u0430\u043a\u043e\u043d \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u043c\u0435\u043b\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438. \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0438\u0444\u0444\u0443\u0437\u043e\u0440\u0430 Decor, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u043e\u043c 500, 1000 \u0438 2700 \u043c\u043b, \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0433\u043e \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442 Bronzo Zenas \u0438\u0437 \u0446\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0430\u043b\u0438\u0442\u0440\u044b Lamborghini \u0441 \u043c\u0430\u0442\u043e\u0432\u044b\u043c \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u043e\u043c. \u0414\u0438\u0444\u0444\u0443\u0437\u043e\u0440 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0448\u0430\u044e\u0442 \u044d\u043c\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b, \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u043c \u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0438. \u0424\u0438\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u043b\u043e\u043a\u043d\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u0441\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0431 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043a \u043a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0442\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0435\u0439. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445 Culti \u0438 Automobili Lamborghini, \u0432\u043e \u0444\u043b\u0430\u0433\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u0448\u043e\u0443-\u0440\u0443\u043c\u0435 Lamborghini \u0432 \u0421\u0430\u043d\u0442-\u0410\u0433\u0430\u0442\u0430-\u0411\u043e\u043b\u043e\u043d\u044c\u0435\u0437\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 CULTI HOUSE \u0432 \u041c\u0438\u043b\u0430\u043d\u0435, \u0422\u0443\u0440\u0438\u043d\u0435, \u0424\u043e\u0440\u0442\u0435-\u0434\u0435\u0439-\u041c\u0430\u0440\u043c\u0438, \u0420\u0438\u043c\u0435, \u041d\u0435\u0430\u043f\u043e\u043b\u0435 \u0438 \u0411\u0430\u0440\u0438. \u041e CULTI MILANO \u0411\u0440\u0435\u043d\u0434 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b \u0410\u043b\u0435\u0441\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e \u0410\u0433\u0440\u0430\u0442\u0438 (Alessandro Agrati), \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f. \u041e\u043d \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043b\u0435\u043f\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0435\u0449\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e \u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438. \u0412 1988 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u043a \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043c\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u043e\u043c \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432. \u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u044e \u0432 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0435 \u043e \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432.