Обновленный Renault Duster уже в продаже

На Duster 2019 года устанавливается новое рулевое колесо, выполненное из материалов высокого качества, которое отличается улучшенной эргономикой. Все версии модели получили новую обивку сидений с серебристой прострочкой, а комплектация Drive Plus получила эксклюзивную комбинированную обивку.
В обновленном Duster функция обогрева стекла теперь управляется с помощью отдельной кнопки на центральной консоли, а при заказе опции ESP доступен датчик давления в шинах.
Начиная с версии Life, в базовом оборудовании модели доступны подушки безопасности пассажира, черные боковые стойки и бортовой компьютер. Для комплектации Drive внедорожник Renault Duster получил новые 16-дюймовые легкосплавные диски Thema Gris серого цвета с огранкой (для версии Life в качестве опции).
Обновленная модель получила новое Radio Connect с улучшенной эргономикой: с отдельным регулятором громкости в виде «шайбы» и 2 слотами с разъемами USB, а также штатным местом для крепления держателя телефона (доступно в качестве дополнительного аксессуара).
Radio Connect может работать в паре с функциональным приложением R&GO[2], которое дает возможность управлять мультимедийной системой и получать информацию об автомобиле с помощью экрана смартфона (пробег и уровень топлива в баке, обзор пройденного расстояния и времени в пути, анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности).
Благодаря приложению R&GO можно удобно слушать со своего смартфона радио и музыку, совершать звонки через список контактов и получать уведомления из своего календаря. Radio Connect доступно в качестве опции для версии Life и в базовом оборудовании для всех комплектаций, начиная с Drive.
Приложение R&GO запоминает последнее местоположение автомобиля после парковки помогает найти его с помощью систем навигации, установленных на смартфоне – Яндекс.Навигатор, Google Maps, CoPilot или Waze.
Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto® и CarPlay®. Обновленный Duster 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) в следующих исполнениях:
Версия с двухлитровым бензиновым двигателем с автоматической трансмиссией доступна по цене 1 027 990 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru