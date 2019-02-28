Обновленный Renault Duster уже в продаже

Renault объявляет о старте продаж внедорожника Duster 2019 модельного года, ставшего самым масштабным обновлением модели

На Duster 2019 года устанавливается новое рулевое колесо, выполненное из материалов высокого качества, которое отличается улучшенной эргономикой. Все версии модели получили новую обивку сидений с серебристой прострочкой, а комплектация Drive Plus получила эксклюзивную комбинированную обивку.

В обновленном Duster функция обогрева стекла теперь управляется с помощью отдельной кнопки на центральной консоли, а при заказе опции ESP доступен датчик давления в шинах.

Начиная с версии Life, в базовом оборудовании модели доступны подушки безопасности пассажира, черные боковые стойки и бортовой компьютер. Для комплектации Drive внедорожник Renault Duster получил новые 16-дюймовые легкосплавные диски Thema Gris серого цвета с огранкой (для версии Life в качестве опции).

Обновленная модель получила новое Radio Connect с улучшенной эргономикой: с отдельным регулятором громкости в виде «шайбы» и 2 слотами с разъемами USB, а также штатным местом для крепления держателя телефона (доступно в качестве дополнительного аксессуара).

Radio Connect может работать в паре с функциональным приложением R&GO[2], которое дает возможность управлять мультимедийной системой и получать информацию об автомобиле с помощью экрана смартфона (пробег и уровень топлива в баке, обзор пройденного расстояния и времени в пути, анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности).

Благодаря приложению R&GO можно удобно слушать со своего смартфона радио и музыку, совершать звонки через список контактов и получать уведомления из своего календаря. Radio Connect доступно в качестве опции для версии Life и в базовом оборудовании для всех комплектаций, начиная с Drive.

Приложение R&GO запоминает последнее местоположение автомобиля после парковки помогает найти его с помощью систем навигации, установленных на смартфоне – Яндекс.Навигатор, Google Maps, CoPilot или Waze.

Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto® и CarPlay®. Обновленный Duster 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) в следующих исполнениях:

с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) по цене от 709 000 рублей

c бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) по цене от 977 990 рублей

c турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) по цене от 1 011 990 рублей.

Версия с двухлитровым бензиновым двигателем с автоматической трансмиссией доступна по цене 1 027 990 рублей.