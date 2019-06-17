Skoda начала производство обновленного Superb

Первые автомобили уже сошли с конвейера завода в Китае, желающие могут оформить предварительную заявку на обновленный лифтбек.

Чешская компания Skoda сообщила о старте производства рестайлингового автомобиля Superb. Модель собирается на совместном заводе SAIC и Skoda в Китае. Поэтому первые экземпляры авто получат жители Поднебесной.

Внешний вид автомобиля не претерпел серьезных изменений – разработчики немного модернизировали бамперы, добавили более массивную радиаторную решетку и переработали противотуманные фары. Из новинок салона стоит отметить увеличенный дисплей мультимедийной системы, а также другие материалы отделки.

Обновленный Superb «подрос» в длину 8 мм до 4 869 мм. Его ширина составляет 1 865 мм, а высота 1 489 мм. Для китайских автомобилистов на выбор предложат 3 вида мотора – турбированный 1,4-литровый с отдачей 150 л.с., а также двигатели объемом 2,0 литра с мощностью 186 или 220 «лошадок» в зависимости от комплектации. Работать силовые агрегаты будут в паре с 7-ступенчатым «роботом». Старт продаж обновленного Skoda Superb в Китае намечен на июль текущего года. В России новинка должна появиться в продаже до конца 2019 года.

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