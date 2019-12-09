В концерне Volkswagen масштабные перестановки дизайнеров

В дизайнерских подразделениях концерна Volkswagen масштабные перестановки. Главное — спустя два года туда возвращается Йозеф Кабань

По информации от Авто Ревю, он известен в первую очередь как автор облика автомобилей Skoda Fabia, Octavia и Superb, а также кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq. Хотя прежде он участвовал в работе над экстерьером гиперкара Bugatti Veyron и несколько лет трудился в дизайн-центре Audi. Однако в 2017 году Йозеф перешел в концерн BMW, откуда его перевели в принадлежащую баварцам фирму Rolls-Royce. А в минувшем октябре 46-летний Кабань решил покинуть компанию. С 1 июля 2020 года он возглавит дизайн-центр марки Volkswagen и будет отвечать за стиль всех легковых автомобилей бренда.

На этом посту он сменит Клауса Бишофа, который отправлен на повышение: с 1 апреля 2020 года он станет главным дизайнером всего концерна Volkswagen. Бишоф работает в немецкой компании с 1989-го и сначала занимался интерьерами, а на должность главного дизайнера легковых автомобилей его назначили в 2007 году.

В свою очередь, нынешний главный стилист концерна Volkswagen, 57-летний Михаэль Мауэр, будет освобожден от этой должности, ведь ее он занимал с 2016 года по совместительству: тогда его назначили вместо ушедшего в отставку Вальтера де Сильвы. Основной же пост Мауэра с 2004 года — шеф-дизайнер компании Porsche, и именно на этой работе он теперь сконцентрирует силы.