В концерне Volkswagen масштабные перестановки дизайнеров

По информации от Авто Ревю, он известен в первую очередь как автор облика автомобилей Skoda Fabia, Octavia и Superb, а также кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq. Хотя прежде он участвовал в работе над экстерьером гиперкара Bugatti Veyron и несколько лет трудился в дизайн-центре Audi. Однако в 2017 году Йозеф перешел в концерн BMW, откуда его перевели в принадлежащую баварцам фирму Rolls-Royce. А в минувшем октябре 46-летний Кабань решил покинуть компанию. С 1 июля 2020 года он возглавит дизайн-центр марки Volkswagen и будет отвечать за стиль всех легковых автомобилей бренда.
Klaus Bischoff, Head of Design Volkswagen Brand at the new Volkswagen ID.3.
На этом посту он сменит Клауса Бишофа, который отправлен на повышение: с 1 апреля 2020 года он станет главным дизайнером всего концерна Volkswagen. Бишоф работает в немецкой компании с 1989-го и сначала занимался интерьерами, а на должность главного дизайнера легковых автомобилей его назначили в 2007 году.
Михаэль Мауэр. Фото: Volkswagen
В свою очередь, нынешний главный стилист концерна Volkswagen, 57-летний Михаэль Мауэр, будет освобожден от этой должности, ведь ее он занимал с 2016 года по совместительству: тогда его назначили вместо ушедшего в отставку Вальтера де Сильвы. Основной же пост Мауэра с 2004 года — шеф-дизайнер компании Porsche, и именно на этой работе он теперь сконцентрирует силы.
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