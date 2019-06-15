В Китае стартовала массовая сборка Jetour X95

Накануне стартовала массовая сборка роскошного кроссовера Jetour X95 в Китае, а предзаказы на кросс начнут принимать через неделю.

Напомним, Jetour – это премиальный молодежный суббренд, который был создан китайским автогигантом только в прошлом году.

Трехрядный паркетник X95 построен на базе младшего собрата Jetour X90. Новинка крупнее “донора”. Так, расстояние между осями достигает 2 855 мм (+5 мм по сравнению с колесной базой X90), а длина больше на 57 мм.

Облик X95 тоже отличается от “девяностого”. Новому кроссу досталась более массивная радиаторная решетка с оригинальным “точечным” рисунком, фары иной формы, более крупные ДХО и другие бампера.

Интерьер X95 выглядит актуально, во многом копируя фирменный стиль Mercedes. В салоне установлена новая виртуальная приборная панель, которая зрительно объединена с тачскрином информационно-развлекательного комплекса. Кстати, под центральным вентиляционным дефлектором разместился сенсорный третий экран, с помощью которого можно управлять климатической системой.

Jetour X95 будет предлагаться с салоном на 5, 6 и 7 посадочных мест. На данный момент в моторной гамме новинки значится только бензиновая “турбочетверка” TGDI объемом 1,6 литра мощностью 197 л.с. (пиковый крутящий момент достигает 290 Нм), которая сочетается с 7-диапазонным “роботом” с двумя сцеплениями. Полный привод не доступен даже за доплату.

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