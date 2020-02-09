В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло

В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло
09 февраля 22:11 2020

Аномально теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, в столице будет пасмурно со смешанными осадками, ветрено, температура будет колебаться в районе нулевой отметки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец

“В понедельник будет облачно, днем даже выглянет солнце, осадки маловероятны. Температура ночью минус один — минус три в Москве, минус один — минус шесть по области. А днем уже слабый плюс: два градуса в столице и по области минус два — плюс три”, — сказал Тишковец.

Он отметил, что при этом ожидается достаточно плотный ветер, который будет только усиливаться: юго-западный пять-десять метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.

“А начиная со вторника и до конца недели достаточно однотипная погода: пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры каждый день. Ночью слабый минус, днем слабый плюс. Столбики термометров продолжат танцевать около нулевой отметки. Это, конечно, аномально тепло будет, температура будет выше нормы минимум на пять градусов”, — сказал Тишковец.

Он добавил, что тот снежный покров, который установился сейчас в Москве, семь сантиметров, конечно же, будет уменьшаться.

“И дай бог, чтобы к концу зимы осталось хотя бы несколько сантиметров символического снега. Зима после пары дней холодных атак пошла на попятную и вольется в график самых теплых зим за всю историю метеонаблюдений”, — подытожил Тишковец.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Грейс Вандир
    09 февраля, 22:19 #1 Грейс Вандир

    Уррааа😻😻😻

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