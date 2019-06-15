Стала известна цена на Mazda 3 в России

Стоимость базовой комплектации Mazda 3 в России составит 1 579 000 рублей

Mazda в Россию привезет новое поколение «тройки» в кузове хэтчбек в июле. Базовая комплектация Mazda 3 будет стоить от 1 579 000 рублей, а топовая версия обойдется почти на 1 млн дороже.

Презентация Mazda3 была организована на автосалоне в Лос-Анджелесе, где японская компания представила сразу пятидверный хэтбчек и седан.

Напомним, в основе Mazda 3 лежит тележка SKYACTIV-Vehicle. В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

В России «пятидверка» будет предлагаться с моторами объёмом 1,5 и 2,0-литра. Эти силовые установки относятся к серии SKYACTIV-G. В РФ их отдача будет составлять 120 и 150 л.с. соответственно.

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