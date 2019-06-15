Jeep Renegade PHEV дебютирует на автомобильной выставке в Турине

Через три месяца после премьеры на Женевском автосалоне гибридный внедорожник Renegade отправится на выставку в Турин, Италия в 2019 году.

Первый компактный электрифицированный внедорожник Jeep будет демонстрироваться в Parco del Valentino в период с 19 по 23 июня, а также проедет по центру города после того, как отправится с площади Витторио Венето.

Главной особенностью Renegade PHEV является, конечно же, силовая установка, которая сочетает в себе новую 1,3-литровую бензиновую четверку с турбонаддувом и электромотор. Суммарная отдача такого агрегата составляет 237 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 7 секунд.

При полностью заряженном аккумуляторе у Renegade PHEV пробег исключительно на электротяге составляет 50 км. Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.

Благодаря продуманному распределению крутящего момента ДВС и электродвигателя, Jeep утверждает, что модель обеспечивает «предельную точность при разгоне и движении по самой сложной местности». Технология eAWD гарантирует, что обе оси работают раздельно.

К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.

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