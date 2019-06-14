Suzuki провела дорожные испытания нового компактвэна Ertiga Cross

Дорожные испытания новинки проходят в Индии. Именно здесь Suzuki Ertiga Cross попала в объектив камер фотошпионов.

Японская компания Suzuki собирается вывести на рынок внедорожную версию компактвэна Suzuki Ertiga с приставкой «Cross» в названии. А пока новинка проходит положенные тест-драйвы. Во время одного из таких заездов в Индии получилось сделать снимки тестового авто, облаченного в плотный камуфляж. Снимки опубликовало издание MotorOctane. На них хорошо видно, что «кроссовая» версия компактвэна, в отличие от стандартного Ertiga, получит увеличенные клиренс, габаритные колеса, внедорожный пластиковый обвес с весьма атлетичными расширителями колесных арок и рейлинги на крыше. Suzuki Jimny будет собираться в Индии для экспортных нужд.

Также производитель снабдил кросс-версию Ertiga новой радиаторной решеткой и бамперами, которые теперь имеют чуть скошенную форму. Это потребовалось для улучшения углов съезда и въезда. А вот размеры новинки, по всей вероятности, не изменились.

В движение кросс-вэн приводит полуторалитровый «атмосферник» мощностью 104 л.с., сочетающийся с пятиступенчатой механической коробкой или 4АКПП. Уже базовые версии Ertiga получат две подушки безопасности, кондиционер, кнопку запуска мотора, мультимедиа с тачскрином, штатную акустику, салон из экокожи, 16-дюймовый легкосплавные диски и др. Дебют Suzuki Ertiga Cross обещают организовать во втором полугодии 2019-го. По предварительным прогнозам, стоимость новинки будет варьироваться от 1 до 1,1 млн рупий (порядка 930 000 – 1 023 000 рублей).

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