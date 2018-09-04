Сроки открытия всей трассы М11 Москва – Петербург

Скоростная платная дорога М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть открыта для движения целиком в следующем году, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Остается ввести 7-й и 8-й участки. Это может произойти уже в следующем году», — сказал Дитрих.

До этого, 1 сентября, «Автодор», который является организатором проекта, открыл движение по участку с 58 по 97 километры М-11 в обход Солнечногорска и Клина, а 6 июня госкомпания открыла движение по самому длинному участку трассы — с 334 по 543 километры в Тверской и Новгородской областях.

«Автодор» планировал сдать всю трассу протяженностью 669 километров в эксплуатацию в этом году, стоимость проезда в один конец могла быть около двух тысяч рублей, говорил глава «Автодора» Сергей Кельбах.

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