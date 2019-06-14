На скоростных магистралях планируют повысить разрешенную скорость до 130 км/ч

Собственник автомобильных дорог рассматривают возможность увеличения разрешенной скорости на федеральных дорогах до 130 км/ч

Пока российские законодатели и МВД обсуждают возможность снижения так называемого “нештрафуемого порога” превышения скорости с 20 до 10 км/ч (с 2013 года превышение скорости менее чем на 20 км/ч не влечет за собой наказания), российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса предложил установить новый ГОСТ по организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах – скоростной лимит движения увеличат до 130 км/ч.

Как сообщает “Коммерсант”, скорость со 110 километров в час до 130 километров в час могут поднять, если это решит собственник дороги. Но такие участки на данный момент есть лишь у “Автодора”: пять – на М4, два – на М11 (еще два планируется построить).

У Росавтодора (Федеральное дорожное агентство) также есть планы поднять скорость, но только до 90-110 км/ч на 44 участках федеральных дорог.

Как отмечает издание, высокие скорости разрешают на дорогах первой категории, к которой относится лишь 12% федеральных дорог. А документальных критериев по введению такого скоростного режима вообще пока не существует.

На таком скоростном участке, согласно новому проекту, на протяжении года не должно быть очагов ДТП, то есть не более трех аварий на километровом отрезке. Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Также там должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости.

“Автодор” уже применяет это правило на некоторых участках. Режим 130 километров в час могут вводить по всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели и месяца. Однако при чрезмерной колейности или повышенной аварийности увеличенный скоростной режим отменяют.

Со скоростью 130 км/ч уже ездят по магистралям ФРГ, Дании и Франции

Согласно данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, лимит в 130 километров в час на европейских автомагистралях уже работает в ФРГ, Дании и Франции.

Тем не менее летом прошлого года на французских автодорогах, которые не относятся к магистралям, скорость снизили с 90 до 80 километров в час. В Германии также сократили число автобанов с “безлимитными” скоростными режимами.

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