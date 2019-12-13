Haval увеличивает гарантию против сквозной коррозии до 6 лет

Бренд HAVAL объявляет об увеличении гарантийного периода против сквозной коррозии на автомобили российской сборки до 6 лет независимо от пробега

Запуская завод HAVAL в индустриальном парке Узловая под Тулой, бренду удалось внедрить в производственный процесс лучшие разработки мировой автомобильной промышленности, в том числе и технологию защиты кузова от коррозии, реализованную с помощью оборудования последнего поколения.

В основе технологии — метод катафорезного грунтования, основанный на электролитической химической реакции. Этот процесс позволяет закрепить на поверхности оцинкованного металла специальное вещество, которое выполняет функцию защитного слоя. Оптимальная толщина такого слоя составляет 16-18 мк — этого достаточно, чтобы в несколько раз увеличить сопротивляемость металла механическим повреждениям и воздействию коррозии.

Сваренный из листовой оцинкованной стали кузов полностью погружается в катафорезную ванну, покрываясь катафорезным раствором со всех сторон — снаружи и внутри. Для подтверждения качества противокоррозионного грунтования раз в полгода на заводе проводится так называемый тест на разрыв: автомобиль разбирается на мелкие составляющие для замера толщины катафорезного слоя на наружных поверхностях и в скрытых полостях — всего порядка 3 500 контрольных точек. Исследование проходит в лаборатории, оборудованной в цехе сварки. Кузова на заводе варят немецкие роботы Kuka. Краски и грунты поставляет мировой лидер в области автомобильных покрытий – американская компания PPG.

Гарантия против сквозной коррозии распространяется на все кузовные металлические панели. Подробную информацию можно получить во всех официальных дилерских центрах бренда в России и республике Беларусь.

Более подробную информацию можно узнать в салонах официальных дилерских центров бренда.