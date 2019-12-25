Интерес к машинам в России продолжит падать

Дальнейшее снижение покупательского интереса в РФ спрогнозировали автомобильные дилеры. Эксперты уверены: рынок не спасут даже госпрограммы

Специалисты, опрошенные агентством “Автостат”, сходятся во мнении, что 2020 год не принесёт возрождения автомобильного рынка в нашей стране. Несмотря на действие программ “Первый/Семейный автомобиль”, в текущем году наблюдалось падение продаж. Новый год не сможет переломить тревожную тенденцию.

Директор по развитию компании “Рольф” Владимир Мирошников уверен, что, если власти не предпримут дополнительных мер стимулирования автомобильной отрасли помимо существующих госпрограмм, снижение рынка в 2020 году ещё больше ускорится. Это приведёт к дополнительному падению на 8-10%.

По информации от Quto, операционный директор АГ “Авилон” Алексей Гуляев считает, что по итогам 2020 года отечественный авторынок просядет на 10%, поскольку цены на автомобили продолжат существенно расти. Негативный тренд сохранится.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК “АвтоСпецЦентр” Александр Захаров прогнозирует снижение темпов роста цен на автомобили – всего на 5-10%. Это, по его мнению, приведёт к замораживанию авторынка на сегодняшнем уровне.