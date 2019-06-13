За какие качества пассажиры хорошо оценивают водителей такси

Интересное исследование провели компании «Ситимобиль» и ResearchMe, опрашивая пассажиров такси по оценке качества обслуживания

Почему одни водители такси получают лишь «пятерки», а другие нет? Какие факторы влияют на рейтинг водителей? Компании «Ситимобиль» и ResearchMe провели исследование и выяснили, что 30% пассажиров оценивают мастерство и впечатления от общения с водителем после каждой поездки. Еще треть никогда не ставит оценки. Остальные делают это время от времени.

В большинстве случаев (83%) россияне положительно оценивают работу водителей, и лишь 5% пассажиров чаще ставят таксистам отрицательные оценки.

Оценку отлично чаще всего водители получают за то, что «быстро и аккуратно доставил в пункт назначения» (64% опрошенных). На втором месте оказалась вежливость водителя (важно для 63% пассажиров), на третьем — чистота и аккуратность автомобиля (62%).

Респонденты поделились, за что в последний раз поставили высшую оценку водителю такси, среди ответов были: «вкусно пахло в машине, всю поездку наслаждалась запахом», «водитель был молод и весел», «это была женщина с утонченным музыкальным вкусом, не нарушавшая ПДД, и в целом quite a nice person», «водитель читал стихи собственного сочинения».

А вот низкие оценки водители получают если водитель грубил, не соблюдал ПДД, в салоне авто было грязно или плохо пахло. Также пассажиров раздражает, если водитель очень долго едет или приезжает не туда.

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