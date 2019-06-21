Объем продаж Volkswagen Tharu бьют рекорды

Объем продаж Volkswagen Tharu бьют рекорды
Июнь 21 11:01 2019

Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4

Китайское подразделение немецкой компании сообщило о новом рекорде продаж, который был установлен новым недорогим кроссовером Volkswagen Tharu.

Как рассказали в компании, в прошлом месяце объёмы продаж модели оказались рекордными с момента выхода ее на рынок.
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4. Последний был реализован в количестве 12 тыс. ед. в мае. Напомним, новинка вышла на китайский рынок еще в ноябре прошлого года.

Этот кроссовер ожидается и на российском рынке, причем предварительными сроками выхода называют 2020 год. В Китае самый доступный вариант автомобиля предлагается за 169 800 юаней или около 1,57 млн рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

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