С транспортом в городе беда. Зато у мэра — Porsche Panamera! 16

Российский продюсер, сценарист и автор-исполнитель песен при поддержке друга, также небезызвестного Гарика Мартиросяна, написал и исполнил песню о проблемах России.

Увы, «народные» проблемы все те же, зато начальники пересели на новые, суперсовременные автомобили. Все-таки прогресс не стоит на месте!

Если на улице разваливаются дороги, в автобусы перестают помещаться люди, а в больнице перелом пытаются определить на ощупь — знайте, у вашего мэра точно появился Порше Панамера с номером 777. Об этом новая песня популярных отечественных юмористов. Вроде бы смешно и задорно, если бы не было так грустно и узнаваемо.

Речь, понятно, не о столице, где и с рентгеновскими аппаратами, и с автобусами вроде бы все в порядке. Речь, как пишет За рулем, о собирательном образе некоего областного городишки, в котором настолько плохие дороги, что «на тротуарах люди ломают ноги». Впрочем, не все так плохо! В городе есть три трамвая, правда, без стекол, есть и автобусы, хотя в них такая давка, что «живой оттуда выйдет не каждая бабка». На весь город одна скорая помощь, и нужно быть очень здоровым, чтобы ее дождаться.

Но если брать «среднюю температуру по больнице», то нельзя сказать, что с транспортом в городе беда – ведь у мэра Порш Панамера с номерами 777! Обратите внимание на игру слов – кто в городе хозяин? Пан мэр, стало быть и машина у него — Порш пана мэра! И ведь никто не станет спорить, что автомобиль хороший, — ни сам мэр, ни условные горожане. Да, недешево, но ведь:

«Мягкая кожа, задница дышит.

Отдельный кайф — панорамная крыша.

Ионизирует воздух в салоне,

Чтобы не чувствовать уличной вони».

Так что у отдельно взятого мэра все в жизни замечательно, а условным горожанам есть куда стремиться!

Правда, рано или поздно правосудие все же настигает таких «мэров». Так, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин уже получил свои 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей, а его автомобили до сих пор распродают с молотка. И тоже ведь не на Ладах ездил! И вообще, как выяснилось, богатые предпочитают Bentley, как и сын мэра, у которого золотой Continental.