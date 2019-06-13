Lamborghini Россия на презентации летней программы Creative Summer Center 2019

Гости программы Creative Summer Center от Kids Time Group ознакомились с Lamborghini Aventador SVJ белого цвета Bianco Phanes и с супер-SUV Urus в синем цвете Blu Asraeus

В Музее русского импрессионизма состоялась презентация 5-ой летней программы Creative Summer Center от Kids Time Group, направленная на развитие творческих навыков у детей и подростков. Lamborghini Россия стала генеральным партнером мероприятия и подготовила для гостей мастер-класс с участием дизайнера подразделения Centro Stile Lamborghini Матеушем Вовком (Mateusz Wowk).



Посетители вечера смогли лично ознакомиться не только супер-SUV Urus в синем цвете Blu Asraeus, но и с флагманом компании – Lamborghini Aventador SVJ белого цвета Bianco Phanes. Модель сочетает в себе неповторимый дизайн, инновационные технологии и высочайший уровень управляемости. Культовый суперспорткар Lamborghini с двигателем V12 мощностью 770 л.с. был выпущен лимитированной серией в 900 экземпляров.

Максимальная скорость превышает 350 км/ч, а тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего 30 метров. Его непревзойденные характеристики были подтверждены на Северной петле Нюрбургринга – Aventador SVJ преодолел круг длиной 20,6 километра всего за 6 мин 44,97 с., установив новый рекорд среди серийных автомобилей.



В рамках презентации дизайнер Centro Stile Lamborghini Матеуш Вовк продемонстрировал первые шаги по созданию суперкаров: с помощью техники тейпирования он воплотил на холсте легендарный Miura S. Под его руководством дети смогли сделать собственные наброски и примерить на себя образ дизайнера Lamborghini.

«Недавно компания Lamborghini представила суперкроссовер Urus. Он моментально стал самым востребованным супер-SUV не только на российском рынке, но и по всему миру. С появлением Urus мы начали больше ориентироваться на семейные ценности, которые воплощены в проекте Creative Summer Center в Форте-деи-Марми. Философия Kids Time Group близка нашей компании, поскольку мы стараемся прививать детям вкус к прекрасному с помощью создания произведений искусства – суперкаров Lamborghini», – отметил Константин Сычев, глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ.

Kids Time Group проводит образовательные программы в сотрудничестве с ведущими государственными и культурными организациями в России и Европе. Благодаря летней программе Creative Summer Center дети дошкольного и школьного возрастов вместе с родителями узнают об искусстве, знакомятся с современными художниками и архитекторами, посещают ателье дизайнеров, а также получают возможность лично учиться у представителей мировых брендов.