Mitsubishi Eclipse Cross приехал в Россию 11

В Московском речном императорском яхт-клубе состоялась долгожданная российская презентация совершенно новой модели от Mitsubishi Motors – Eclipse Cross.

Российская премьера ознаменовала официальный старт продаж модели на российском рынке. Гости вечера имели возможность погрузиться в атмосферу светской вечеринки, стать свидетелями «солнечного затмения» (прим. “eclipse” в переводе с англ. языка – «затмение»), попробовать именные коктейли, созданные популярными барманами столицы, и побывать на выступлении модной синти-поп группы Elektromontuer. Главной отличительной особенностью стал дресс-код – все приглашенные должны были быть в красном.

Mitsubishi Eclipse Cross сочетает в себе яркие черты «купе» со всеми преимуществами класса SUV. Новый внедорожник-купе оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками и ремнями безопасности для защиты пассажиров. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает бескомпромиссную управляемость и в городе, и за его пределами.

Новую модель отличает широкий набор оборудования уже в базовой комплектации: противотуманные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистема с 4 динамиками и USB-разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения. В зависимости от комплектации будут доступны подогрев руля, лобового стекла и заднего ряда сидений, а также современная мультимедиа система и панорамная крыша.

Все модификации будут оснащаться 1,5 л бензиновым турбо двигателем с системой непосредственного впрыска топлива. Специально для России двигатель был дефорсирован до 150 л.с. (в Европе мощность двигателя – 163 л.с) и адаптирован для заправки отечественным топливом начиная от АИ 92.

Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен в пяти исполнениях по цене от 1 399 000 рублей.