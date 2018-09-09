Opel отказалась от участия в Парижском автосалоне 2018 года‍

Opel отказалась от участия в Парижском автосалоне 2018 года‍
Сентябрь 09 18:07 2018

Компания решила сосредоточиться на собственных подобных мероприятиях

Компания Opel не приедет на предстоящий этой осенью Парижский международный автосалон, сообщает Автоновости дня. Соответствующее решение приняло руководство концерна PSA Group, владеющего немецким брендом.

Фото автовыставки

Как сообщает Automotive News, решение не участвовать на всеобщей презентации новинок в рамках Парижского автосалона в PSA объяснили желанием сосредоточиться на собственных подобных мероприятиях. Тем не менее, дальнейшее участие Opel в международных авто-выставках не исключается.

Вместе с Opel автошоу также пропустит и британское подразделение альянса – компания Vauxhall. Ранее стало известно о том, что в Париж также не приедут такие бренды, как Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Ford, Volvo, Mazda, Fiat, Jeep, Volkswagen и Alfa Romepo.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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