Новый Bentley Flying Spur – самый роскошный спортивный седан

Компания Bentley Motors представляет новый Flying Spur – самый совершенный в мире роскошный спортивный седан класса Gran Turismo.

Ориентированный как на водителя, так и на пассажиров, новый Flying Spur представляет собой уникальное сочетание роскоши лимузина и динамики спортивного седана, где потрясающий внешний вид дополнен лучшим в мире качеством отделки салона и самыми передовыми технологиями.

Адриан Холмарк (Adrian Hallmark), председатель правления и глава Bentley Motors отмечает: «Как и Continental GT, новый Flying Spur разработан с нуля и раздвигает границы технологий и мастерства, демонстрируя непревзойденный уровень динамики и утонченности в своем сегменте».

Спроектированный, разработанный и собранный вручную на единственном заводе Bentley в Крю (Великобритания), Flying Spur демонстрирует уникальную способность мастеров марки безупречно сочетать самые передовые технологии и современную ручную отделку с инновационными функциями. Новый Flying Spur раздвигает границы совершенства и внимания к деталям, становясь самым утонченным ультрароскошным спортивным седаном из когда- либо созданных.

Элегантный и атлетичный силуэт нового Flying Spur демонстрирует современный скульптурный дизайн Bentley. Новые светодиодные матричные фары головного света с эффектом граненого хрусталя дополнены хромированным покрытием отражателя и гармонично сочетаются с панорамными задними фонарями со световой графикой в форме литеры «В». Дизайн новых 22-дюймовых колесных дисков подчеркивает индивидуальность и совершенство Flying Spur.

Впервые на капоте современного Bentley Flying Spur располагается выдвигающаяся эмблема в виде крылатой литеры «В», дизайн которой разработан специально для автомобиля нового поколения и отражает превосходное качество модели.

Новый Flying Spur – это совершенство технической мысли и самый инновационный роскошный спортивный седан класса Gran Turismo на сегодняшний день. Он оснащен самыми современными технологиями, реализация которых стала возможна благодаря новому шасси, изготовленному из алюминия и композитных материалов, а также 48-вольтовой бортовой электросети.

Новый Flying Spur станет первой моделью бренда, оснащенной полноуправляемым шасси в сочетании с активным полным приводом и адаптивной подвеской Bentley Dynamic Ride, что гарантирует феноменальные ходовые качества и управляемость. Новые трехкамерные пневмопружины расширяют диапазон настроек подвески – от мягкой, как в комфортном лимузине, до жесткой, как в устойчивом спорткаре, – что дарит невероятные эмоции от вождения и возможности, недоступные прежде в этом сегменте.

В стандартное оснащение нового Flying Spur входит целый ряд систем помощи водителю, включая ассистента движения в заторах, систему предупреждения о появлении пешеходов и систему контроля «слепых зон». Современная конструкция кузова этого потрясающего Bentley состоит из нескольких материалов.

Новая модель оснащается усовершенствованной версией легендарного 6,0-литрового двигателя Bentley W12 с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая переключает передачи еще быстрее, плавнее и эффективнее. Двигатель TSI развивает мощность 635 л. с. и крутящий момент 900 Н·м. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Удлиненная на 130 мм колесная база делает роскошный салон нового Flying Spur еще более просторным и комфортным. В дополнение к богатому выбору однотонных и двухцветных декоративных вставок из дерева предлагается новая кожаная обивка сидений с вертикальной прострочкой.

Кроме того, в составе пакета эксклюзивных опций Mulliner Driving можно заказать уникальную ромбовидную прострочку сидений, а также первую в автомобильной индустрии отделку дверных панелей кожей с объемным ромбовидным тиснением.

Современная ручная отделка салона гармонично сочетается с передовыми технологиями, призванными повышать комфорт водителя и пассажиров, и дарит незабываемые эмоции от поездок в новом Flying Spur.

Приборная панель с цифровым дисплеем высокой четкости, уникальный поворотный дисплей центральной консоли, позволяющий выбирать между 12,3-дюймовым сенсорным экраном, элегантными аналоговыми циферблатами или гладкой поверхностью шпона, а также пульт дистанционного управления с сенсорным экраном для пассажиров задних сидений – все эти передовые технологии позволяют путешествовать в автомобиле Flying Spur с непревзойденной роскошью и комфортом.

Специально для ценителей современной роскоши предлагается опциональный панорамный люк, который располагается во всю длину крыши. Flying Spur — абсолютно новый дизайн Яркий и выразительный облик нового Flying Spur воплощает легендарный стиль автомобилей Bentley. По сравнению со вторым поколением модели колесная база увеличилась на 130 мм, что добавило облику Flying Spur солидности, которую подчеркивают сильные атлетичные линии вытянутого силуэта.

Новый Flying Spur был создан с чистого листа на полностью новой платформе. Скульптурные поверхности и выразительные линии кузова удалось получить с помощью технологии суперформовки, впервые примененной в новом Bentley Continental GT.

Благодаря передовым технологиям использования алюминиевых профилей, отливок и высокопрочной стали компании Bentley удалось добиться лучшей в классе жесткости кузова, что обеспечило новому Flying Spur оптимальную управляемость.

В стандартное оснащение Flying Spur входят светодиодные матричные фары головного света с уникальным эффектом граненого хрусталя. Благодаря хромированному отражателю грани сверкают даже когда фары выключены. Дизайн панорамных задних фонарей с фирменной световой графикой в виде литеры «В» перекликается с алмазным рифлением дефлекторов в салоне. В стандартной комплектации предлагается несколько вариантов 21-дюймовых колесных дисков, а в качестве опции – два дополнительных варианта 22-дюймовых колесных дисков от Mulliner.

Опционально доступен панорамный стеклянный люк во всю крышу. Передняя панель люка наклоняется и сдвигается назад, закрывая собой заднюю фиксированную панель. Солнцезащитные шторки оснащены электроприводом и выполняются из материала Alcantara в цвет одного из 15 вариантов потолочной обивки.

Впервые капот современного Bentley Flying Spur украшен выдвигающейся эмблемой в виде крылатой литеры «В». В годовщину столетнего юбилея Bentley эмблема обрела новый дизайн, соответствующий стилистике нового века. Оснащенная электроприводом и подсветкой эмблема связана с функцией светового приветствия и системой бесключевого доступа: она «вырастает» из капота, когда водитель приближается к автомобилю.

Другая отличительная особенность Flying Spur – блестящая черная решетка радиатора с яркой хромированной окантовкой и вертикальными элементами, которая также является отсылкой к легендарному Bentley S1 Continental Flying Spur 1957 года. Нижняя решетка также может быть опционально выполнена в черном цвете или покрыта ярким слоем хрома. Стандартная палитра лакокрасочных покрытий кузова Flying Spur расширена до 17 цветов, тщательно отобранных мастерами Bentley, чтобы подчеркнуть характер и дизайн автомобиля.

Великолепная ручная отделка салона

Интерьер нового Flying Spur демонстрирует мастерство специалистов Bentley в создании непревзойденной роскоши и инноваций. Стильный уникальный салон оснащен невероятно комфортабельными сиденьями, для которых доступно 15 цветов кожаной обивки. Передняя панель в виде двух «крыльев», вырастающих из центральной консоли, повторяет очертания знаменитой эмблемы Bentley.

«Крылья» плавно обнимают обе стороны приборной панели, переходя на двери и образуя сплошное кольцо из дерева, которое опоясывает переднюю часть просторного салона, подчеркивая его ширину. Элегантная «парящая» центральная консоль вмещает в себя 12,3-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости с возможностью пользовательских настроек, обдувающие переднюю и заднюю часть салона новые центральные рельефные дефлекторы Bentley, а также отсек с индуктивной беспроводной зарядкой мобильных телефонов и двумя USB-разъемами.

Новый Flying Spur также можно дополнить первым в автомобильной индустрии поворотным дисплеем Bentley. При нажатии кнопки запуска двигателя покрытая шпоном секция в центре приборной панели поворачивается, открывая 12,3-дюймовый сенсорный экран с тремя цифровыми плитками, содержимое которых задает пользователь. На другой стороне поворотной секции расположены три элегантных аналоговых прибора: термометр, компас и хронометр. Третья сторона позволяет отдохнуть от технологий и просто любоваться гладкой поверхностью шпона, опоясывающего салон непрерывным кольцом.

Другой пример исключительного внимания мастеров Bentley к деталям – разработанные с ювелирной точностью новые рельефные дефлекторы, которые заняли место традиционных круглых дефлекторов «бычий глаз» с двух сторон от часов Bentley. Утонченные бронзовые детали в отделке часов и рукоятке селектора передач также подчеркивает новый уровень изысканности дизайна интерьера.

Впервые в отделке автомобиля используется кожаная обивка панелей дверей с трехмерным ромбовидным тиснением. Источником вдохновения для ее создателей послужил концепт-кар Bentley EXP 10 Speed 6. Новое алмазное рифление украшает вращающиеся «шайбы», а также опционально доступно для дефлекторов и окантовки часов. Для того, чтобы добавить декоративные детали, был создан новый программно-реализованный алгоритм для работы со сложными изгибами воздуховодов.

В качестве опции для нового Flying Spur предлагаются вставки из нового шпона Crown Cut Walnut, полученного методом прямого среза, что придает покрытию современный вид. Помимо популярных декоративных вставок Dark Fiddleback и Piano Black доступно еще пять вариантов шпона. Опционально доступна двухцветная комбинация из любых декоративных вставок Bentley, что придаст салону еще большую индивидуальность.

Тема «крыльев» продолжается на панелях дверей, создавая элегантное цветовое решение и плавный переход между передней и задней частями салона. Тоновое освещение с меняющейся интенсивностью и семью оттенками на выбор предлагается опционально.

Flying Spur оснащается новыми сиденьями с двойной вертикальной прострочкой и множеством функций, включая подогрев, вентилирование, несколько режимов массажа, регулировку поясничных опор и наклон верхней части спинки сидений. В составе пакета эксклюзивных опций Mulliner Driving предлагается новая кожаная отделка с объемным тиснением в сочетании с традиционной прострочкой и вышивкой. Задняя часть салона представляет собой роскошное и уютное пространство для путешествий с откидным центральным подлокотником и центральным подголовником, который складывается вручную. Когда он не используется, его можно убрать, что обеспечит максимальный обзор.

Непревзойденные мощность и маневренность Новый Bentley Flying Spur оснащается двигателем W12 TSI с двойным турбонаддувом, который задает новые стандарты ходовых качеств, маневренности и динамики. Двигатель разработан и собран в Крю.

Это самый передовой 12-цилиндровый силовой агрегат в мире. Благодаря уникальной W-образной конфигурации этот двигатель значительно короче, чем аналогичный V12, что улучшает развесовку по осям и позволяет максимально увеличить пространство салона. Благодаря применению самой последней технологии управления двигателем новый Flying Spur значительно превосходит по динамике своего предшественника. Силовой агрегат развивает мощность 635 л. с. и крутящий момент 900 Н·м. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Передняя ось нового Flying Spur сдвинута вперед, что позволило улучшить развесовку по осям, довести до совершенства динамику и управляемость, а также сбалансировать работу систем активного полного привода, полноуправляемого шасси и адаптивной подвески Bentley Dynamic Ride.

Новый Flying Spur оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF с двойным сцеплением. Она обеспечивает плавный разгон, быстрое переключение передач и экономию топлива. Коробка заранее вводит в зацепление шестерни следующей передачи, обеспечивая переключение передач без разрыва потока крутящего момента, что улучшает динамику. Автомобиль развивает максимальную скорость уже на шестой передаче, оставляя седьмую и восьмую передачи в качестве повышающих для более экономичного крейсерского режима.

Flying Spur предыдущего поколения оснащался постоянным полным приводом с фиксированным распределением крутящего момента между задней и передней осями в соотношении 60:40. Новая модель получила трансмиссию с акцентом на заднюю ось и муфтой подключения передней оси. При ухудшении дорожных условий и пробуксовке колес система автоматически перераспределяет необходимое количество крутящего момента на переднюю ось (активный полный привод).

Реакция автомобиля при поворотах также значительно улучшилась. Передняя часть нового Flying Spur стала намного легче и может изменять направление почти мгновенно. Свойственный постоянному полному приводу эффект недостаточной поворачиваемости практически сведен к нулю, в результате чего автомобиль стал более сбалансированным.

Распределение крутящего момента зависит от выбранного режима вождения системы Drive Dynamic. В режимах Comfort и Bentley система передает 480 Н·м крутящего момента на переднюю ось, чтобы улучшить сцепление колес и управляемость. В режиме Sport система ограничивает передачу крутящего момента на переднюю ось на отметке 280 Н·м, поддерживая более высокое значение момента на задней оси для более динамичного вождения. Крутящий момент также перераспределяется между колесами одной оси при помощи системы векторизации крутящего момента.

Электронное полноуправляемое шасси – это новая технология, которая улучшает стабильность во время маневрирования на высоких скоростях и управляемость на низких. При маневрировании на низкой скорости система поворачивает задние колеса в направлении, противоположном вращению передних колес. Это создает эффект укороченной колесной базы, уменьшает радиус поворота, повышает маневренность и значительно облегчает парковку.

При маневрировании на высоких скоростях система поворачивает задние колеса в том же направлении, что и передние, повышая устойчивость и позволяя уверенно перестраиваться. Электронное полноуправляемое шасси не требует компромисса между уверенностью на высоких скоростях и удобством на низких.

Новый Flying Spur оснащается целым рядом систем помощи водителю, среди которых ассистент движения в заторах, система предупреждения о появлении пешеходов и система контроля «слепых зон». Система ночного видения и проекционный дисплей помогают водителю сосредоточиться на дороге, а система кругового обзора Top View позволяет просматривать пространство вокруг автомобиля с высоты птичьего полета и может быть дополнена ассистентом движения задним ходом и системой автономной парковки.

CDC (непрерывное управление амортизаторами), которая позволяет постоянно регулировать жесткость амортизаторов в системе пневмоподвески. Четыре датчика дорожного просвета постоянно измеряют расстояние между осью и кузовом. При обнаружении отклонения от нормального расстояния система корректирует объем воздуха в пружине, чтобы восстановить нормальную высоту.

Система Bentley Dynamic Ride улучшает управляемость и ездовой комфорт. 48- вольтовая система управляет электромеханическим приводом, который регулирует жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, противодействуя боковым силам кренов и выравнивая кузов Flying Spur. Как и Continental GT, новый Flying Spur оснащается самыми большими стальными тормозными дисками в мире. Под более мощный двигатель диаметр передних тормозных дисков был увеличен до 420 мм. На передние и задние суппорты нанесен логотип Bentley. Стандартные суппорты окрашены в черный блестящий цвет, а в качестве опции доступны суппорты с красным блестящим покрытием.

Благородное звучание нового Flying Spur достигается с помощью активного выпускного клапана с изменяемыми настройками положения. Проходное сечение потока выхлопных газов в задней части системы регулируется, что позволяет приглушать звук выхлопа, делая его менее заметным в салоне.

Интеллектуальные технологии нового Flying Spur

Новый Flying Spur оснащен лучшими в своем классе интеллектуальными и интуитивно понятными системами для водителя и пассажиров. Расположенный в центре приборной панели 12,3-дюймовый дисплей позволяет легко управлять функциями автомобиля с помощью сенсорного экрана и дополнительных аппаратных клавиш. Дисплей высокой четкости также оснащен бесконтактным датчиком, который при приближении руки подсвечивает виртуальные органы управления, обеспечивая быстрый отклик на команды.

Пользователь сам выбирает, какая информация должна отображаться на дисплее, и может одновременно просматривать один, два или три экрана. Новый Flying Spur оснащается целым рядом систем помощи водителю, среди которых ассистент движения в заторах, система предупреждения о появлении пешеходов и система контроля «слепых зон». Система ночного видения и проекционный дисплей помогают водителю сосредоточиться на дороге, а система кругового обзора Top View позволяет просматривать пространство вокруг автомобиля с высоты птичьего полета и может быть дополнена ассистентом движения задним ходом и системой автономной парковки.

Светодиодные матричные фары головного света позволяют двигаться с постоянно включенным дальним светом, не ослепляя при этом других водителей. При необходимости система отключает часть светодиодов, создавая в световом луче фар коридор для встречных транспортных средств. Новый пульт дистанционного управления с сенсорным экраном для пассажиров задних сидений изготовлен из великолепных материалов. Он спрятан в консоли и легко извлекается одним нажатием кнопки. С его помощью можно управлять множеством функций автомобиля, включая все солнцезащитные шторки, функции массажа в задних сиденьях и климат-контроль в задней части салона.

Также доступно сохранение настроек различных систем, таких как тоновое освещение салона. Для нового Flying Spur можно выбрать одну из трех аудиосистем. В стандартной комплектации предлагается система с 10 динамиками и 650-ваттным усилителем. Система Bang & Olufsen предназначена для любителей стильного образа жизни и включает в себя усилитель мощностью 1500 ватт, 16 динамиков с подсветкой и систему BeoSonic – простой и интуитивно понятный интерфейс управления звуком.

Уникальная система Naim for Bentley адресована подлинным ценителям хорошей акустики. В нее входят 2200-ватный усилитель, 19 динамиков с функцией Active Bass Transducers, встроенных в передние сидения, а также восемь режимов звучания.

Индивидуализация Bentley Mulliner

Ателье Mulliner воплощает в жизнь требования самых взыскательных клиентов Bentley. В мире Mulliner возможно все. От таких простых пожеланий, как вышивка монограмм на обивке салона, до сложнейших модификаций кузова по индивидуальному запросу, которые можно осуществить только обладая огромным опытом и репутацией признанного эксперта в этой области. Искусные и опытные мастера Mulliner поднимают роскошь на совершенно новый уровень – это редкость другого рода.

Flying Spur последнего поколения задает новый эталон индивидуализации и роскоши в своем классе. Широкая палитра цветов лакокрасочных покрытий и кожи, а также огромный выбор декоративных вставок из дерева и других опций позволяют удовлетворить любые вкусы и желания клиента. Новый Flying Spur получил ряд опций от Mulliner, включая рельефную ромбовидную прострочку кожаной обивки сидений в сочетании с уникальной отделкой дверных панелей кожей с объемным ромбовидным тиснением; эксклюзивные 22-дюймовые колесные диски Mulliner с двумя вариантами покрытия; вышитые на всех сиденьях крылья Bentley; спортивные педали, а также крышки топливного бака и маслозаливной горловины с декоративной отделкой.

Мастера Mulliner первыми в мире разработали уникальные вставки для дверных панелей из массивной древесины с объемной ромбовидной резьбой. Они заказываются отдельно и выполняются исключительно из орехового дерева с открытыми порами.