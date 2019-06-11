Geely Atlas лидирует по продажам среди китайских автомобилей в России

Кроссовер Geely Atlas по прежнему занимает лидирующую позицию среди самых популярных китайских автомобилей в России

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в мае этого года объем продаж данной модели составил 572 единицы.

На протяжении последних пяти месяцев флагманский внедорожник прочно удерживает позицию лидера по продажам среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. С января по май 2019 года продано 2 528 единиц.

При этом на кроссовер Geely Atlas, который традиционно пользуется самой большой популярностью и является абсолютным бестселлером среди всех автомобилей бренда в России, приходится 78% (572 единицы) от общих продаж Geely в мае.

Высокая популярность кроссовера Geely Atlas на российском рынке прежде всего обусловлена появлением в конце февраля 2019 года долгожданной версии кроссовера с 1,8-литровым турбированным двигателем. Еще до официального заявления о начале продаж Atlas 1.8T вызвал большой интерес у российских покупателей, что впоследствии благоприятно отразилось на результатах компании в первом квартале 2019 года.

За прошедшее время продажи флагманского внедорожника достигли рекордной отметки не только на российском, но и на мировом рынках: Geely Atlas уже преодолел рубеж в 700 000 проданных единиц.

Сегодня Geely Atlas производится на построенном по самым передовым технологиям заводе BELGEE в Беларуси. Стоимость переднеприводного Atlas с турбомотором и автоматической коробкой передач составляет 1 439 990 рублей. Полноприводный вариант можно приобрести за 1 539 990 рублей. Такая же цена у переднеприводной модификации Luxury, которая получила светодиодную оптику, камеру кругового обзора и другие опции. Самая дорогая комплектация Atlas с турбодвигателем и полным приводом предлагается за 1 639 990 рублей.