Кадровые перестановки в Группе PSA

Кадровые перестановки в Группе PSA
Июнь 30 11:09 2019

С 1 июля Пол Уиллкокс назначен старшим вице-президентом Группы PSA, Евразия. На этом посту он сменит Янника Безара, который продолжит свою карьеру вне Группы PSA

Пол Уилкокс будет подчиняться Майклу Лошеллеру, генеральному директору Opel / Vauxhall, и будет отвечать за рост Groupe PSA в регионе Евразия с акцентом на развитие Opel в России.

Пол Уиллкокс обладает огромным и разнообразным опытом в автомобильной индустрии. Он начал свою карьеру в британском подразделении Peugeot в 1987 году, после чего возглавил отдел маркетинга и продаж Nissan в Англии, а затем и во всей Европе. В 2008 году Пол Уиллкокс был назначен управляющим директором подразделения Nissan в Англии. На этой позиции он смог добиться значительного увеличения продаж, что привело к увеличению доли рынка Nissan в Британии.

В 2011 году он вступил в должность руководителя отделов продаж и маркетинга в европейском регионе Nissan. В 2014 году был назначен председателем Европейского региона (включая Россию), и руководил операционной деятельностью Nissan.

Благодаря глубокому знанию российского рынка, Пол окажет серьезную поддержку в рамках развертывания стратегического плана «Push to Pass» в регионе.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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